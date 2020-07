Ximo Puig, sobre la cuarentena británica: "Esto es un golpe muy duro"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha advertido este lunes que la cuarentena impuesta por el Reino Unido para las personas que vuelvan de España es "un golpe sobrevenido que no tiene ninguna justificación". "Había una esperanza de salvar los muebles en agosto tras una temporada muy difícil pero esto es un golpe muy duro que hay que ver cómo acaba encajándose", ha señalado.

Puig, en una entrevista en 'Hoy por Hoy' en la cadena SER recogida por Europa Press, ha recalcado que no se entiende la recomendación realizada por el Gobierno de Boris Johnson de no viajar a España, así como la imposición de una cuarentena de 14 días a las personas procedentes de nuestro país, sobre todo, porque "no está justificada con datos epidemiológicos".

En ese sentido, ha recalcado: "nuestros datos epidemiológicos son mejores que los del Reino Unido". "No entiendo esa decisión que ha sido un gran brochazo, se entendería una operación más ajustada a la realidad de cada territorio", ha defendido Puig.

Por ello, ha vinculado la decisión del Gobierno de Boris Johnson a "cuestiones internas del Reino Unida sobre las que no me corresponden opinar", ha señalado.

Corredor seguro

Puig ha insistido en reclamar un corredor seguro para la Comunidad a través del aeropuerto alicantino de El Altet que "canalice todas las medidas de prevención". Entre ellas, se ha referido a la contratación de un hotel para acoger a los posibles casos aunque ha recalcado que en estos momentos "no ha habido ningún brote que esté directamente causado por alojamiento ni restauración". "Se pueden aumentar las medidas preventivas pero cerrar no es el camino", ha insistido.

Por otro lado, preguntado por la conveniencia de establecer una autoridad de coordinación de las comunidades, ha mantenido que la gestión está "funcionado adecuadamente" aunque "todo puede mejorarse". "La realidad que estamos viviendo tiene que ver con lo que es España y en ese sentido todo lo que sea capacidad de unidad de acción es positivo, el mensaje general es compartido por todas las comunidades", ha comentado.

En ese sentido, ha considerado que se puede avanzar en aspectos de coordinación pero hay una voluntad inequívoca de trabajar y además está semana hay una reunión de la Conferencia de presidentes que ha sido "un instrumento muy útil" para "reforzar" esta coordinación.