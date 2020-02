...y 30 frases y canciones para celebrar SIN Valentín

El Día de los Enamorados yaestá aquí, y parece que el mundo entero se ha convertido en la escena pastelosa de cualquier película romántica. Si estás solter@ y detestas este día, no te preocupes: aquí van 40 frases y canciones que te recordarán por qué estar sin pareja puede ser estupendo y digno de celebrar.

ALGUNAS FRASES PERFECTAS PARA CELEBRAR SIN VALENTÍN

- "Roses are red. Violets are blue. Vodka is cheaper than dinner for two" ("Las rosas son rojas, las violetas azules, el vodka es más barato que una cena para dos") (Anónimo)

- "El amor es solo un truco que nos hacen creer para que perdure nuestra especie" (W. Somerset Maugham)

- "Estar soltero está bastante bien. Es una buena sensación de irresponsabilidad" (Michael Douglas)

- "Los hombres tendrían que ser como los kleenex: suaves, fuertes y desechables" (Cher)

- "Estoy soltero / a y hago lo que quiero" (Anónimo)

- "El día de San Valentín es para los enamorados. Los solteros tenemos los 364 días restantes para celebrar. ¿Quién gana a quién?" (Anónimo)

- "En vez de celebrar San Valentín, celebro el descuento en bombones" (Anónimo)

- "Hoy es San Valentín, o como los hombres prefieren llamarlo, día de extorsión" (Jay Leno)

- "El amor está en el aire. Intenta no respirar" (Anónimo)

- "¿Mariposas en el estómago y el corazón acelerado? Eso no puede ser sano" (Anónimo)

- "Celebremos no tener que celebrar San Valentín" (Anónimo)

- "Salgo solo, me divierto el doble y gasto la mitad. Ventajas de estar soltero" (Anónimo)

- "Al carajo mi media naranja, me conformo con medio kilo de helado de chocolate" (Mr. Puterful)

-¿Qué harás el 14 de febrero?-Esperar a que llegue el 15" (Anónimo)

CANCIONES ANTIAMOR

- "No estoy esperando a un hombre para que me salve, no dependo de alguien que me valide ... no, no necesito a la otra mitad para sentirme entera ... este es mi actual estado de soltera, mi declaración de independencia" (Single, Natasha Bedingfield)

- "Todas las chicas solteras, levantad las manos! Acabamos de romper, ahora hacemos las cosas a nuestra manera" (Single Ladies, Beyoncé)

- "Todo era difícil contigo, así que dejarte fue fácil" (Breakin' Up, Charli XCX)

- "Esto no es una canción de amor" (This is not a love song, Public Image Limited)

- "Me siento bien esta noche, al fin hacer lo mío sienta bien, es hora de hacer lo que a mí me gusta! ... Nadie a quien responder, nadie con quien discutir, desde que me liberé vivo la vida (Ridin' Solo, Jason Derulo)

- "¿Qué ganas cuando besas a un chico? Suficientes gérmenes para coger pulmonía". (I'll never fall in love again, Dionne Warwick)

- "Supongo que acabo de perder a mi marido, no sé dónde está. Así que voy a jugar con mi dinero!" (So What, Pink)

- "El amor apesta" (Love stinks, J Geils Band)

- "Me quiero, puedo servirme yo misma, no, no necesito a nadie" (Love Myself, Hailee Steinfeld)

- "La casa en la que vivo, la compré yo. El coche que conduzco, lo compré yo. Solo dependo de mí!" (Independent Women, Destiny's Child)

- "Estoy perfectamente solo, sí, porque no pertenezco a nadie, nadie me pertenece a mí" (Perfectly Lonely, John Mayer)

- "No necesito a un hombre para que me haga sentir bien, me siento bien conmigo misma, no necesito un anillo en mi dedo" (I Don't Need A Man, The Pussycat Dolls)

- "Estoy soltero, estás perdiendo el tiempo" (I'm Single, Jake Paul)

- "Estoy soltero de nuevo, tal vez solo deba centrarme en mí" (Single Again, Big Sean)

- "Puedo hacer lo que yo quiera porque soy joven, soltera y sexy" (Young, Single & Sexy, Rita Ora)

- "Ella no quiere un hombre, solo quiere bailar en la pista" (She don't wanna man, Asher Roth)

LAS RUPTURAS DE LOS FAMOSOS

Algunas de las parejas más icónicas rompieron su relación en el 2019. Parecía que iban a durar para siempre y todo el mundo las admiraba, pero estos famosos decidieron tomar caminos separados el año pasado para empezar a disfrutar su vida de solteros.

Liam Hemsworth y Miley Cyrus se separaron tan solo ocho meses después de su boda tras diez años de relación. La cantante aseguró que "no encajaba en el papel de esposa", y confesó que consideraba su matrimonio "muy confuso y complejo".

Los actores Mario Casas y Blanca Suárez pusieron punto y final a su relación en octubre tras dos años de romance. En enero de este mismo año, Blanca fue pillada por los fotógrafos en las calles de Madrid besándose con Javier Rey, protagonista de las series 'Fariña' y 'Hache'.

La modelo Irina Shayk y el actor Bradley Cooper formaban otra de las parejas referentes de Hollywood. Rompieron en junio del año pasado, pero recientemente fueron fotografiados juntos en una fiesta tras los Premios Bafta, por lo que quedó claro que todavía mantienen una relación cordial.