Aparecen más de cien colchones usados repartidos entre contenedores

El mando único de la Policía en Almendralejo ha abierto una investigación para tratar de averiguar por qué la localidad ha amanecido con más de un centenar de colchones usados repartidos por múltiples contenedores de toda la ciudad. Esta peculiar escena ha sorprendido a propios y extraños que, a primera hora del día, oteaban una imagen poco común al lado de sus casas.

Juan Arias, concejal de Policía en la ciudad, ha señalado que la investigación está abierta y que no es la primera vez que ocurre, aunque la cantidad en esta ocasión ha sido bastante elevada. Desde el equipo de gobierno cree que la empresa no ha utilizado el Punto Limpio para ahorrarse los costes que supondría dejar una cantidad tan grande de colchones allí. Hay que recordar que el Punto Limpio se habilitada para la recogida de enseres de particulares, pero no para empresas, ya que éstas están obligadas a dejar allí el material inservible.

Sospechan que un camión ha ido descargando todos los colchones de madrugada. Los mismos han aparecido apilados sobre los contenedores y han tenido que ser quitados en toda la ciudad.