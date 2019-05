Los bomberos rescatan el cadáver de un hombre en el Guadiana

Los bomberos del parque municipal de Badajoz rescataron ayer el cadáver de un hombre que estaba flotando en el Guadiana, a la altura del puente de la Autonomía. Fueron unos trabajadores de la empresa pública Tragsa los que, minutos antes de la una de la tarde, encontraron el cuerpo sin vida a unos 30 metros de la orilla del río en la margen derecha, mientras realizaban tareas de retirada del camalote.

La Policía Nacional confirmó que el fallecido era un varón de unos 70 años, cuyo cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde hoy está previsto que le practiquen la autopsia para determinar si la causa de su muerte fue ahogamiento u otro motivo. Las mismas fuentes no precisaron si existen denuncias por desaparecidos que se correspondan con la persona hallada en el cauce del río.

SIN SIGNOS DE VIOLENCIA / Según los testimonios recogidos por este diario, el cuerpo hallado no presentaba signos aparentes de violencia, pero por el estado en el que se encontraba sí se sospecha que pudiera llevar varios días sumergido en el agua, pues estaba hinchado. El hombre estaba vestido y tenía barba.

El rescate no fue complicado, pues el cuerpo estaba flotando y no enganchado. Una vez que el forense acudió a la zona, dos bomberos con trajes de neopreno se introdujeron en el río para recuperar el cuerpo y arrastrarlo hasta la orilla, donde se habilitó un cordón de seguridad para impedir el acceso de personas y vehículos que no fueran de los servicios de emergencias o policiales. Poco después, el juez ordenó el levantamiento del cadáver y fue trasladado al Instituto de Medicina Legal.

Es la segunda vez en tres meses que aparece un cuerpo sin vida en el Guadiana a su paso por Badajoz. En febrero pasado, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) fueron los que dieron la voz de alarma tras encontrar, mientras realizaban labores de inspección en una zódiac dentro de los trabajos para la retirada del camalote, el cuerpo de un hombre flotando cerca de una de las islas situadas en mitad del cauce, en el tramo entre los puentes de la Universidad y Real. El fallecido era un varón de 36 años, cuya familia había denunciado ante la Policía Nacional de Badajoz su desaparición a principios de este año.