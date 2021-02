Los bomberos sofocan un incendio de madrugada en una vivienda de la avenida de Pardaleras

El servicio municipal de bomberos de Badajoz ha tenido que sofocar esta madrugada de lunes un incendio ocurrido en una vivienda de la avenida de Pardaleras, concretamente en el número 62. El fuego, que se inició a las 5.00 horas, tuvo su origen en las baterías de las placas solares, que se encuentran en el sótano y afectó a los electrodomésticos ubicados en esta estancia y al pasillo de la casa.

No se han producido daños cuantiosos pero el humo y lo gases sí han afectado a toda la vivienda, según ha informado el servicio municipal de los bomberos y Cruz Roja, que atendió 'in situ' al inquilino de la casa, de 46 años, por inhalación de humos al intentar sofocar el incendio en un primer momento. Pero no requirió ser trasladado al hospital. En el momento en el que ocurrieron los hechos estaba toda la familia en la casa, un matrimonio y dos niños. La mujer y los hijos resultaron ilesos. Al lugar se trasladaron, además de los bomberos y Cruz Roja, una dotación de servicio de la Policía Nacional y otra de la Policía Local de Badajoz.