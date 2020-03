Los bomberos sofocan un incendio presuntamente intencionado en una vivienda en San Roque

Los bomberos del parque municipal de Badajoz han intervenido esta tarde en un incendio que se originó pasadas las 17.30 horas en un bajo de un edificio de la calle Román Gómez de Villafranco, en San Roque.

El fuego se inició en una estancia utilizada como salón, aunque en una primera inspección no se ha detectado ninguna fuente que lo hubiera provocado, por lo que todo hace pensar que ha sido intencionado. Se trata de un edificio en el que la mayoría de viviendas están ocupadas de forma ilegal. En el interior de la que se ha declarado el incendio no había nadie en ese momento y los inquilinos que se encontraban en otros pisos han salido a la calle por su propio pie, por lo que, afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales.Las llamas solo han afectado al bajo, aunque el hueco de la escalera se ha inundado de humo, según explicaron fuentes del parque de bomberos.

Al lugar de los hechos se han desplazado seis efectivos, de las nueve que están hoy de guardia, con un camión autobomba y una pick-up.