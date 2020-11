Condenado a 11 años de cárcel por abuso sexual de su nieta

La Sección Penal de la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a un hombre a la pena de 11 años de prisión tras hallarlo «autor de un delito de abusos sexuales sobre menor de 16 años, agravados por parentesco y por acceso carnal...» y con la atenuante simple de dilaciones indebidas.

Así consta en la sentencia de la Audiencia, con fecha 20 de octubre pasado, pero que se acaba de hacer pública, tras el juicio celebrado contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su nieta de forma reiterada, durante el verano de 2015 en una población de la provincia de Badajoz.

La Sala considera probado que el acusado abusó de su nieta cuando ésta tenía 6 años, cuando los padres de la menor, que tienen otros dos hijos, acudieron al campo de los abuelos.

Fue allí donde el hombre «con intención de satisfacer su ánimo libidinoso» se quitó parte de la ropa interior pidiéndole a la niña que realizara actos de carácter sexual, y diciéndole que si no lo hacía, se enfadaría con ella.

El hombre aprovechaba que no estaban sus padres en el campo y que su mujer realizaba tareas domésticas o de cuidados de un anciano en una población cercana. Y le decía a la menor que no se lo contara a nadie, según consta en los hechos probados de la sentencia. En otra ocasión, cuando la niña se hallaba en una tumbona, el ahora condenado procedió a realizarle tocamientos, hechos que repitieron «tres o cuatro veces», e instándole a que no se lo contara a nadie. Y le enseñaba un vídeo de un ratón y pronunciaba frases de carácter sexual

La sala impone 5 años de libertad vigilada una vez cumplida la pena de prisión, la prohibición de comunicarse o acercarse a la menor a menos de 250 metros durante 20 años y el pago de 20.000 euros a los padres de la niña.