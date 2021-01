Denuncian acoso y agresiones a un menor en un instituto cacereño

La Policía Nacional investiga un presunto caso de ‘bullying’ en un instituto de Cáceres. La familia de un alumno de un centro educativo en la capital cacereña ha registrado una denuncia por acoso y agresiones al menor por parte de un compañero de su clase. Ambos cursan el primer año de la Educación Secundaria Obligatoria.

La madre que denuncia los hechos y que atiende a las iniciales de M. M. expone que su hijo ha sufrido varios episodios de acoso escolar desde que se inició el pasado curso, el último de ellos, el más grave, una agresión física en el patio del centro en la que, según testifica en el informe, el presunto agresor le propinó un puñetazo al menor y como consecuencia del golpe, le partió el labio.

En el documento que se registró en la comisaría el 24 de diciembre y al que ha tenido acceso este diario, la progenitora hace constar las reiteradas «vejaciones, humillaciones y lesiones» que ha sufrido el menor, de 13 años y con adaptación curricular, por parte de otro alumno de su misma edad y curso. El primero de los episodios de acoso tuvo lugar el 15 de octubre, cuando el presunto agresor «roció con gel hidroalcohólico a la víctima por la cabeza», un hecho que fue puesto en conocimiento del tutor del menor, «que aseguró que tomaría medidas». Quince días más tarde, se produjo un nuevo episodio. De nuevo, el presunto agresor volvió a rociar «con gel a la víctima dentro del aula de la clase» y ya en el patio le agredió físicamente causándole lesiones en la cara.

Semanas más tarde, el mismo día en el que se registra la denuncia, se produjo un nuevo episodio en el que el presunto acosador increpó a la víctima a través de mensajes de voz en grupo común de Whatsapp, a los que también ha tenido acceso este diario. Estos audios, transcritos literalmente, recogen cómo el presunto agresor insulta al menor diciéndole que «tan solo utiliza el 0,5% del cerebro» y le amenaza con agredirle de nuevo: «El día que te metí el puñetazo y te partí el labio, por qué ese día no acabé mal yo y acabaste tú mal, ten mucho cuidado porque a ver si vas acabar mal tú y no va a ser en el patio del instituto, va a ser en la calle y no va a ser partirte el labio, va a ser partirte la muela del juicio, te voy a coger y te voy a hacer que te salga la muela del juicio antes de lo normal».

Sobre este asunto fue preguntada por este diario este jueves la Consejería de Educación, institución de la que depende el instituto ya que se trata de un centro público, pero el departamento de Inspección Educativa no remitió ninguna comunicación al respecto. Sí recoge la denuncia que tanto la dirección como la jefatura de estudios estaban al corriente de la situación ya que el pasado 21 de diciembre la madre del menor víctima del acoso se personó en el instituto para comunicar lo ocurrido.

En ese sentido, la madre de joven agredido asegura que ante situaciones como esta «no se puede mirar para otro lado». «Yo no quiero hacer daño ni a las familias ni a nadie, a los niños no se les puede ir haciendo daño, un día me llamó mi hijo a la hora del recreo y me dijo 'ven a por mí que yo no quiero estar aquí' y esto tiene que acabar, los institutos no pueden mirar para otro lado, tenemos que actuar como sociedad y además ahora el acoso no se queda en el colegio, sigue porque tenemos móviles y te siguen acosando». Por último, avanza también que recaba apoyos para poner en marcha en la ciudad una asociación contra el acoso escolar para prevenir y concienciar y evitar futuros casos de 'bullying'.