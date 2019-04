Denuncian la desaparición de un vecino de Almendralejo

Un hombre de 61 años, vecino de Almendralejo, desapareció sobre las 21.00 horas de ayer. Fue visto por última vez en la gasolinera que se encuentra en la carretera con dirección hacia Alange. Se trata de José Damián Gallardo Jiménez, nacido en Hornachos, pero residente en la capital de Tierra de Barros desde hace muchos años.

Viudo y con dos hijas, Laura y María, en el momento de su desaparición vestía pantalón vaquero, jersey azul marino y chaqueta azul. También era probable que tuviera unas gafas de sol de estilo aviador colgadas del cuello.

La familia lo lleva buscando durante todo el día y han denunciado el caso ante Policía Nacional, Guardia Civil y Policía local de Almendralejo. No obstante, los cuerpos de seguridad no decretan la desaparición oficial hasta que no transcurren 24 horas.

Damián padece problemas de depresión y azúcar en la sangre, motivo por el que requiere una medicación diaria. Este hecho mantiene muy preocupada a la familia, que además ha conocido que su desaparición puede ser premeditada al habérselo comunicado vía telefónica a una amiga la noche anterior.

Según han informado a este periódico un familiar, unos testigos pudieron verlo en la gasolinera subiéndose a una furgoneta blanca, que se dirigió hacia la A-66, aunque sin poder saber el rumbo exacto, si en dirección a Mérida o Sevilla.

La familia ha dejado dos teléfonos de contacto por si alguna persona pueda dar con él: 616 746 173 y 635 266 586.