Dos policías locales de Cáceres resultan heridos al ser embestidos por un todoterreno

Es que hay mucho irresponsable conduciendo que no debería haber tenido acceso al permiso de conducir. Ya lo he dicho otras veces: puede darse uno un paseo por las zonas de mayor tráfico de la ciudad y comprobará, coches que no ceden el paso cuando deben cambian de carril incorrectamente, otros que no respetan los pasos de cebra, algunos que rebasan ampliamente la velocidad límite en casco urbano. Una auténtica jungla, pese a lo cual suceden pocos accidentes afortunadamente.