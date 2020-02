Un encapuchado atraca a punta de navaja la sucursal del Banco Santander

Un hombre encapuchado atracó a punta de navaja sobre las doce del mediodía de ayer la sucursal del Banco Santander en la localidad de La Codosera, ubicada en la Travesía Luz, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil. El ladrón amenazó con un arma blanca a la empleada de la oficina, en la que en ese momento no había ningún cliente, para apoderarse de una cantidad de dinero que ayer no precisaron fuentes de la comandancia de Badajoz. Afortunadamente la trabajadora no resultó herida y el atracador huyó del lugar una vez se hizo con el botín. Ayer se desconocía si el sospechoso se marchó a pie o en un vehículo y si contó con algún cómplice.

Agentes de la Guardia Civil se desplazaron a la localidad para recabar pruebas en el interior de la sucursal, así como el testimonio de la empleada. Además, se estableció un dispositivo de vigilancia en carreteras de España y en la frontera con Portugal para tratar de localizar y detener al presunto autor de los hechos. Al cierre de esta edición, no se había producida ninguna detención relacionada con este atraco a la oficina del Banco Santander.

Son muchos los vecinos de La Codosera que se quejan de que este tipo de sucesos ocurren con demasiada frecuencia, en parte porque la presencia de la Guardia Civil no es constante en el municipio, ya que hace ya muchos años que se cerró el cuartel que había.