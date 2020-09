La Ertzaintza investiga una violación múltiple a una menor en Vitoria

La Fiscalía de menores y la Ertzaintza investigan una presunta agresión sexual múltiple a una chica de 17 años, ocurrida hace ahora un mes en Vitoria, informa el diario 'El Correo'. Los supuestos atacantes eran siete. Todos menores de edad. Dos de ellos ni siquiera alcanzan los 14 años, edad legal para ser procesado judicialmente. Los otros cinco fueron localizados por los agentes a las pocas horas del suceso.

Según publica el diario editado en Bilbao, la víctima había quedado con uno de sus atacantes, al que conocía de antemano. Una vez interpuesta la denuncia comentó a los agentes que había consumido alcohol. Al encuentro, el chaval no se presentó solo sino con varios amigos. Según el relato de la víctima, los agresores le obligaron a practicar sexo, tanto oral como penetraciones. No hubo testigos. Una vez concluida la violación múltiple, en una zona verde a las afueras de Vitoria, los chavales abandonaron a la víctima, que consiguió llegar a su casa.

Localizados en dos días

Tras contar a su familia lo ocurrido, acudió a una comisaría de la Ertzaintza para interponer una denuncia. Tanto la joven como sus agresores son vecinos de Vitoria, nacidos en la ciudad. En un par de días, los responsables de la agresión fueron localizados y detenidos. Según su versión, las relaciones sexuales fueron consentidas con la chica y no hubo violencia ni coacción.

De momento, los cinco jóvenes que superan los 14 años figuran como posibles autores de un delito contra la libertad sexual. Al tratarse de menores, las penas -en caso de que las haya- serán más leves que si tuvieran 18 años o más. 'El Correo' explica que, tras la detención, el juzgado de menores envió a uno de ellos a un centro en régimen semiabierto y a otros cuatro les impuso una orden de alejamiento de la víctima.

El precedente de 'La manada'

Desgraciadamente, a jugar por los datos disponibles, parace que la violación de 'La manada' en los Sanfermines de 2016 ha sentado mal precedente. Las estadísticas oficiales sobre agresiones sexuales no especifican si se producen en grupo, pero según los datos recabados en la prensa por la web Geoviolenciasexual, de la oenegé feminicidio.net, se han producido desde aquel año 104 agresiones sexuales múltiples. El 2016 hubo 17. El año siguiente 14, cifra que se disparó hasta 59 en 2018. En 2019 se publicaron en medios 37 violaciones 'en manada'.

Más de mitad de las 125 violaciones grupales contabilizadas desde 2016 por la web Geoviolenciasexual fueron perpetradas por grupos de dos o tres varones y el 75,2% por grupos de hasta cuatro hombres. Uno de cada cuatro agresores eran menores de edad, mientras que entre las víctimas este porcentaje sube a una de cada tres. También cabe destacar que el 12% de las agresiones fueron fotografiadas o grabadas en vídeo.

Fuentes de Feminicidio.net admiten que las violaciones múltiples no es que se hayan multiplicado sino que antes no se publicaban con tanto detalle en la prensa. Los medios han puesto el foco en estas agresiones desde las amsivas protestas por la polémica sentencia de 'La manada'. A partir de entonces, se publican casi todas las agresiones que se producen. Sería una situación similar al aumento del número de delitos sexuales, que los expertos dudan de si se debe a que hay más denuncias, gracias al 8-M y movimientos como el #Metoo, o a que realmente hay un repunte de casos. Si las estadísticas oficiales recogieran los datos de las 'manadas', habría más luz, pero esto no sucede.