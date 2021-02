Fallece un interno en la cárcel de Cáceres

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

En Cáceres la seguimos llamando la cárcel nueva en contraposición a la vieja de Pinilla, que esa sí que es vieja de verdad, pero basta ver su aspecto exterior para darse cuenta de que de nueva ya no tiene nada. Por dentro no lo sé y espero no tener oportunidad de saberlo.