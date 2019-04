Hallan en Alange el cuerpo de un hombre que había desaparecido este lunes

La Guardia Civil encontró ayer por la tarde en el embalse de Alange el cuerpo sin vida de José Damián Gallardo Jiménez, de 61 años, que había desaparecido el lunes, confirmó a este periódico la familia tras conocer el trágico desenlace.

Al pantano, según informó la Delegación del Gobierno en Extremadura, se habían desplazado efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil para sacar el cuerpo, que fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Badajoz para realizarle la autopsia.

Horas antes de hallar el cuerpo se había difundido la noticia de que Damián Gallardo había desaparecido a las nueve de la noche y que había sido visto por última vez en la gasolinera que hay en la carretera dirección a Alange. Nacido en Hornachos, residía en la capital de Tierra de Barros desde hace muchos años.

Viudo y con dos hijas, Laura y María, la familia lo estuvo buscando todo el día de ayer pero también puso la denuncia por su desaparición en la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local de Almendralejo. No obstante, los cuerpos de seguridad no alertan de la desaparición hasta que no transcurren 24 horas.

Damián sufría problemas de depresión y azúcar en la sangre, motivo por el que requería tomar todos los días un medicamento, por lo que la familia estuvo todo el tiempo muy preocupada, sobre todo cuando se enteró de que le había comunicado el día anterior a una amiga que se iba.

Además, según informó a este periódico un familiar, unos testigos pudieron verlo en la gasolinera subiéndose a una furgoneta blanca, que se dirigió hacia la A-66, aunque sin saber el rumbo exacto, si en dirección a Mérida o Sevilla.