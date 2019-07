El humo y el olor a quemado de los incendios de Portugal llegan a Badajoz

El humo y el olor a quemado de los incendios declarados en el centro de Portugal han alcanzado diversas zonas de Extremadura desde el domingo y se ha mantenido a primera hora de este lunes también en la ciudad de Badajoz.

Así, varios vecinos de la capital pacense, en declaraciones a Europa Press Televisión, han asegurado que estaban "preocupados" porque "olía mucho a quemado" y "estaba muy oscuro" el cielo.

"Yo cuando me levanté estaba muy oscuro, pensaba que era niebla o que iba a haber tormenta pero luego me di cuenta que no porque olía mucho a quemado", ha destacado una vecina al tiempo que ha añadido que se preocupó un poco al escuchar la radio porque varias personas de pueblos limítrofes con Portugal decían que en las ventanas había cenizas.

Esta pacense ha recordado además los incendios que se produjeron en el país luso en 2017 cuando "pasó lo mismo" que en los de este pasado fin de semana, que el humo y el olor a quemado llegaron a Extremadura. Además, se ha mostrado "preocupada" también por los "efectos" del fuego para la desertización y la agricultura.

A este respecto, también otros pacenses han apuntado que están "muy preocupados por el daño que estaba causando", ya que es "una pena muy grande" que se queme "patrimonio natural" y por si los incendios se podrían pasar a la región extremeña.

Asimismo, otra vecina ha relatado que tiene "amigos y familiares en Portugal" que "están cerquita de la zona" afectada por el fuego y "niños que están en acampadas", los cuales "se tuvieron que cambiar de sitio porque había problemas".