En libertad con cargos el autor del atropello mortal en Vistahermosa

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Afortunadamente esto no es el Far West, los topicazos están fuera de lugar. En este país la justicia funciona y no hay ningún iluminado a quien se le ocurra tomarse la justicia por su mano. Excepto -lamentablemente- a algunos integrantes de cierta etnia.