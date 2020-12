«No tuvimos la sensación de arriesgar la vida»

«Para nosotros, lo primero es la vida humana, nuestra prioridad y, en un servicio, no tenemos la sensación de arriesgar la nuestra». Pero lo cierto es que los agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Plasencia Francisco Javier Mateos, Sergio Candeleda, Raúl Carretero y Manuel Amaro lo hicieron la tarde del jueves cuando entraron hasta en cuatro ocasiones en un piso donde se estaba produciendo un incendio y que estaba lleno de humo para salvar a quien pudiera encontrarse dentro.

Recuerdan que sobre las 16.30 horas, se recibió una llamada en la sala del 091 avisando de un fuego en un bajo de la calle San Julián y cabía la posibilidad de que alguien pudiera estar dentro. «Cuando llegamos, aún no estaban los bomberos, salía humo por las ventanas y los vecinos del bloque estaban en la calle. Nos dijeron que en el piso vivía una señora mayor con su hijo». No lo dudaron: «Teníamos que darnos prisa en entrar por si había alguien atrapado».

Se encontraron con que la puerta principal estaba abierta y había dos pasillos, a izquierda y derecha. Se dividieron, dos por un lado y dos por otro y, a gatas, tapándose solo con la mascarilla y con linternas porque «no se veía nada del humo que había», comenzaron a dar voces por si alguien les contestaba, pero «no se oía a nadie».

Finalmente, encontraron una puerta cerrada con llave. La golpearon, trataron de abrirla y, después de muchos intentos, «una mujer que estaba dentro la abrió muy tímidamente porque estaba semiinconsciente, como si no supiera dónde estaba, no reaccionaba». La cogieron de los brazos y la sacaron a la calle. Como llovía y no había llegado la ambulancia, la sentaron en el coche patrulla.

Todo esto lo hicieron turnándose porque «el humo era tan denso que no se podía aguantar ni un minuto dentro». De hecho, al salir tosían, escupían, les picaban la garganta y los ojos. «Teníamos sensación de asfixia, de que nos faltaba el aire». Pero aún, así, volvieron a entrar porque no sabían si el hijo estaba también dentro. «La mujer decía mi hijo, mi hijo». Luego supieron que se encontraba trabajando.

En un momento en que estaban dentro vieron que la campana extractora de la cocina estaba en llamas y uno de ellos salió a por un extintor del coche patrulla y lo vació. «Teníamos miedo de que hubiera una bombona de gas y pudiera explotar porque no veíamos nada».

El después

Tras esto, llegaron los bomberos y tres unidades médicas. Atendieron primero a la mujer, de 80 años y después a ellos. Les pusieron oxígeno y les subieron al hospital, donde les hicieron pruebas para después darles el alta y recomendarles «aire puro». El hijo acudió entonces y, tras comprobar que su madre estaba bien, preguntó por ellos y les dio las gracias. «Los médicos le dijeron que, si no hubiera sido por nosotros, habría muerto».

Ayer, volvió a comisaría a agradecérselo y esa es su mayor satisfacción: «Que hicimos el servicio y todo salió bien, sin daños personales». Francisco Javier recalca que fue «una intervención rápida, precisa y en equipo, sin afán de protagonismo».

Revueltos y con dolor de cabeza y malestar, han recibido felicitaciones de sus jefes, compañeros y familia. «Mi abuela me ha llamado esta mañana, la familia ha tenido más sensación del riesgo que nosotros».