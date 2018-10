Nuevo juicio a un vecino de Piedras Albas por maltrato animal

El Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres celebrará mañana jueves, día 4, la repetición del juicio a un vecino de Piedras Albas por un delito de maltrato animal, en concreto a una perra de raza bóxer en estado de abandono, y que en febrero ya fue condenado a cuatro meses de cárcel.

La Asociación Protectora de Animales ha señalado hoy que el nuevo juicio tendrá lugar mañana, lo que ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), después de que el mismo Juzgado le condenara a esa pena, tras lo que la entidad recurrió ante la Audiencia Provincial, que les dio la razón y ordenó que hubiera otro juicio.

El pasado día 22 de febrero el Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres condenó a cuatro meses de prisión a esa persona por ese delito de maltrato animal tras llegar a un acuerdo la Fiscalía, que solicitaba nueve meses, y la defensa del acusado.

Además, se le condenó a un año y un mes de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o comercio que tenga relación con la tenencia, custodia o compraventa de animales domésticos.

Según dijo entonces el letrado de la defensa, Jacinto Cuño, aun sabiendo que su cliente era "absolutamente inocente" y que "no ha maltratado en ningún momento al animal", que tiene una "enfermedad" que le ha llevado a la extrema delgadez, habían llegado a un acuerdo con el Ministerio Fiscal para evitar el juicio.

Aseguró también que finalmente El Refugio, que pedía como acusación particular un año de cárcel y tres años de inhabilitación para el acusado, no fue admitida como parte en este caso por no presentarse como acusación popular.

Por su parte, Ignacio Paunero, presidente de la asociación, que fue la que rescató al animal, valoró la condena, que "es siempre bienvenida".

"En los 22 años que llevo en protección animal jamás he visto una perra en ese estado, con garrapatas, heridas por todo el cuerpo y desnutrida, unas condiciones terroríficas", afirmó Paunero, que se ha mostró "contento" por la posterior recuperación del animal.

Los hechos sucedieron en mayo de 2016, cuando el Seprona incautó en Valencia de Alcántara (Cáceres) una perra bajo la custodia del acusado en "grave estado de salud", tras lo cual el Ayuntamiento de Piedras Albas pidió ayuda a El Refugio.

La protectora se hizo cargo de la recuperación de la perra Tanita y de buscarle una casa de adopción en Madrid, donde se encontraba recuperada.

Según la asociación, el animal estaba sin identificar, ni vacunar y sin ningún tipo de cuidado veterinario, muy por debajo de su peso, un estado de abandono que le "hubiera producido la muerte".

Además, El Refugio, que esté personada como acusación particular, ha dicho hoy que mañana desplegaran "una gran pancarta" de protesta y que Ignacio Paunero explicará "los datos más relevantes" del procedimiento penal.