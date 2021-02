Patrimonio elimina el 'monigote' de las pinturas rupestres de San Blas

El patrimonio de Alburquerque sufrió la pasada semana un nuevo atentado al aparecer pintado un monigote sobre las pinturas rupestres del Risco de San Blas, un conjunto declarado Monumento Histórico-Artístico en el año 1924, datado en el periodo Neolítico y la Edad de Broce.

Eduardo Maya, técnico municipal de Turismo, denunció esta agresión sobre las dos figuras antropomorfas ubicadas en el abrigo B del conjunto, poniendo en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio este acto vandálico. Pues bien, una semana después, la Unidad de Protección de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura ha eliminado completamente el monigote que, afortunadamente, había sido pintado con pigmentos naturales que todavía no habían penetrado en la superficie rocosa, "por lo que no han dañado a las pinturas milenarias y su restauración ha sido relativamente sencilla", señala Maya, quien aprovecha para hacer un llamamiento para que no se repitan este tipo de actos que atentan contra nuestro legado patrimonial.. "La rápida difusión que ha tenido este lamentable hecho en los distintos medios de comunicación, y la denuncia puesta a Patrimonio han hecho que rápidamente se haya limpiado el dibujo con el que quisieron estropear nuestras pinturas rupestres".

El conjunto se encuentra a un kilómetro de la localidad y lo forman tres abrigos. El principal se encuentra vallado y dispone de cuadros explicativos que facilitan la comprensión.

Este acto vandálico tuvo un reciente precedente cuando aparecieron unas pintadas en los lienzos de la muralla norte del Castillo de Luna.