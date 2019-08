Una pelea en Aldea Moret se salda con un herido leve

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

No.... este problema en concreto es una pelea entre los veneno y Óscar, residente en dicha calle. He sido testigo presencial en las dos peleas. No acabará hasta que alguno salga con los pies por delante. El tema es si entre disparo y disparo se llevaran a algún inocente por delante. Y la pregunta es obvia.... algo que es de dominio público porque la calle estaba llena de gente y por lo tanto de testigos, es desconocido por la policía? Que hay que investigar si es algo que todo el mundo sabe?