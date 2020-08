«Pensamos que alguien se había liado a tiros en la calle». Este fue el primer pensamiento que se pasó por la cabeza de Juan Santiesteban, propietario deun bar en la avenida París, ante el suceso que se produjo en la noche de este miércoles junto a su negocio. Un conductor que arrojó 0,82 en la tasa de alcoholemia provocó un aparatoso accidente e impactó contra varios vehículos que se encontraban aparcados a unos metros tan solo de la terraza del negocio, en ese momento llena de clientes.

El suceso causó gran revuelo en la zona y provocó la inquietud entre los testigos, que relatan lo sucedido. «El conductor se subió al coche, salió del aparcamiento junto al paso de peatones, en ese momento aceleró y chocó contra el primer coche, hizo una maniobra e impactó con otro y más tarde se empotró contra un árbol, un camarero se subió al coche del causante del accidente que no paraba de acelerar y le quitó las llaves», ponen de manifiesto fuentes que presenciaron los hechos. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales. «Si no llegan a estar los coches aparcados se hubiera llevado a alguien por delante», anota el propietario del local, que este jueves se recupera del susto y valora daños ya que varios de los vehículos siniestrados pertenecen a trabajadores del local. «Fue un espectáculo dantesco», sostiene. «La gente corría y salió disparada de las mesas, los camareros soltaron los platos en las mesas y salieron corriendo», relata.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó un gran dispositivo policial y el equipo de atestados, que trabaja para esclarecer los pormenores del accidente.

En ese sentido, el dueño del bar asegura que no es la primera vez que ocurre un incidente similar en la zona y lamenta que los coches transitan a más velocidad de la permitida en la avenida. Por este motivo, avanza que solicitará que se instale una cámara para extremar la vigilancia en la calle y evitar así incidentes futuros.