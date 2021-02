Piden la nulidad del fallo sobre la reyerta del barrio de Las Malvinas

La discusión entre dos familias de Don Benito que acabó a tiros en un grave altercado ocurrido a finales de octubre de 2016 en el barrio de Las Malvinas de esta ciudad volverá a ser actualidad en los próximos días.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura tendrá que resolver el recurso presentado por la familia Vargas Silva a través de su abogado, Ángel Luis Aparicio, contra el auto de la Audiencia Provincial de Badajoz de noviembre del pasado año, que absolvía a uno de los implicados en la reyerta.

La familia Vargas Silva tiene la esperanza de que la sentencia de la Audiencia Provincial sea anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, porque la persona que «asesinó», dicen, a su padre se encuentra en libertad, lo que les produce un «inmenso dolor» a la viuda e hijos.

La familia Vargas Silva quiere expresar que confía en la justicia, como siempre lo ha hecho, indican, aún a pesar de no compartir el veredicto del Tribunal del Jurado, que declaraba no culpable al acusado, «al no tener en consideración las pruebas objetivas que se desarrollaron durante el juicio y, en particular, todas las relacionadas con la investigación de la Policía Judicial, Policía Científica, Médico Forense y testificales, coincidiendo todos los profesionales en que el autor del delito era el acusado y no quien dice haberlo cometido (su padre para encubrir a su hijo), pues no hay más que un conductor, como demuestra la prueba de ADN perteneciente a P.A.S.S, huellas que son irrebatibles y que identifican a una sola persona», sostienen.

Los hechos se remontan al 30 de octubre de 2016 cuando en la calle Laguna, del barrio de Las Malvinas, se produjo una reyerta entre dos familias. R.V.S., un hombre de 39 años de edad, comenzó una discusión con V. S., varón de 56 años de edad, perteneciente a otra familia, discusión motivada, al parecer, por rencillas personales existentes entre ambos.

Iniciada la discusión, otras dos personas, M. S., de 50 años y J. P., de 62 años, intentaron mediar en la pelea, momento en que el padre de R.V.S., de 75 años de edad, llegó al lugar y vio a su hijo enzarzado en la misma, por lo que entró en su domicilio, muy cercano a donde se encontraban éstos, y salió empuñando un arma de fuego, efectuando varios disparos, algunos mortales.

Acto seguido, el autor de los disparos intentó huir del lugar a la carrera, pero fue atropellado, falleciendo cinco días más tarde.

Cuando se juzgó el caso en la Audiencia Provincial de Badajoz, la Fiscalía sostenía que el acusado, de iniciales P.A.S.S., asesinó con un coche a R.V.S. por lo que le solicitó una pena de 20 años de prisión. Sin embargo, el Jurado consideró que el atropello fue obra de V.S., a pesar de estar herido de gravedad. La familia Vargas Silva no está de acuerdo y pide la nulidad de la sentencia.