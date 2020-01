La policía detiene a dos menores por abusar presuntamente de una chica

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

El debate sobre la educación de valores de igualdad y diversidad no es nuevo, ya lo saco también la ultraderecha a relucir cuando Zapatero impulso la Educación para la Ciudadanía. Yo estoy de acuerdo con un Pin Parental...… pero para los padre, para padres homófobos que enseñan a sus hijos odio, para padres racistas que enseñan a sus hijos odio, para padres ultrarreligiosos que enseñan a sus hijos odios. La Constitución obliga al Estado a una Educación en valores de los menores, y los padres no pueden impedirlo, no son dueños de sus hijos.