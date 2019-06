La Policía Nacional identifica al presunto acosador de dos universitarias en el campus de Badajoz

La Policía Nacional ha identificado "plenamente" al presunto acosador de dos universitarias en el campus de Badajoz, las cuales han denunciado este jueves, día 27, en comisaría.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que ambas chicas se han personado este jueves en torno a las tres de la tarde para denunciar en comisaría el acoso, según los cuales y como han publicado en las redes sociales habrían sido acosadas por un hombre.

Según una de ellas, ha sido perseguida por un chico tras pedirle que mantuvieran relaciones sexuales, algo que también ha pedido a la otra joven a la que le ha enseñado su pene, ha explicado la Policía Nacional, que ha puntualizado que el presunto autor "se encuentra plenamente identificado" y "ha comparecido en dependencias policiales".

"Una vez que finalicemos las actuaciones policiales, la investigación y los hechos los pondremos en conocimiento de la autoridad judicial", han agregado las mismas fuentes, que han indicado que ambas chicas han denunciado las dos juntas una vez que han hablado con el rector de la Universidad de Extremadura, Antonio Hidalgo, para trasladarle lo ocurrido.

De igual modo, han hecho hincapié en que en la mañana de este jueves y una vez "ha saltado el tema en las redes sociales ya" ha empezado la policía "a investigar, antes de que incluso llegase la denuncia" al ser "un tema para investigarlo", así como que el hecho de que una de las chicas haya publicado en Twitter una foto del presunto autor de los hechos "ha ayudado bastante" a su identificación.

En redes sociales

A través de las redes sociales, una chica llamada Marina ha publicado este martes día 25 un texto en el que se puede leer: "sobre las 20.45 en el campus de la Universidad (cerca del aulario) se me ha acercado un chico de unos 25 años con una camiseta roja con algún estampado, pantalones negros y una riñonera cruzada en negra".

"Me ha preguntado a ver si quería follar y después de decirle que no, ha seguido su camino en dirección contraria a mí, después de dar un par de pasos se ha parado en seco y ha venido muy rápido a mí", continúa la chica, que añade: "he acelerado el paso y he intentado dar vueltas para que me perdiese de vista, pero se quedaba quieto hasta que me volvía a ver, y en cuando me veía aceleraba el paso de nuevo".

Según explica, le siguió hasta la Biblioteca Central donde había gente y ahí le ha "perdido de vista" y "se ha ido hacia otro lado", por lo que ha pedido que se tenga cuidado en El Faro o en el campus universitario los siguientes días.

Un tuit que ha sido contestado este miércoles día 26 por el rector de la Universidad de Extremadura, Antonio Hidalgo, a través de su perfil oficial en Twitter pidiéndole que acuda al rectorado para hablar "sobre este incidente". "A ver si lo podemos atajar rápidamente", ha señalado el rector.

Una segunda chica ha publicado este miércoles, también a través de las redes sociales, una foto del supuesto acosador añadiendo: "Este chico me ha empezado a decir que si quería follar con él, tras negárselo reiteradas veces me ha enseñado su miembro asqueroso y repugnante. Ha sido en la Facultad de Educación hoy sobre las dos y media. He conseguido hacerle una foto como he podido".