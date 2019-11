La Policía Nacional investiga un intento de agresión sexual a una joven ocurrido el miércoles por la noche. Según confirman fuentes policiales la víctima es una chica de 22 años que sobre las 20.30 horas de ese día se encontraba corriendo por la urbanización Vistahermosa cuando un varón la abordó por la espalda. La sujetó fuerte pero ella logró zafarse del presunto agresor y huyó. Con suerte no la siguió.

No llegó a abusar de ella pero todo apunta a que era su intención ya que no le robó ni le pidió dinero. Ya ha puesto la correspondiente denuncia aunque no ha logrado ofrecer una descripción del autor. La policía investiga ahora el caso y está peinando la zona en busca de datos que puedan llevar a la localización del agresor