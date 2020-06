El recurso del crimen del Cerro de Reyes queda visto para sentencia

Quedó vista para sentencia, ayer, la vista pública celebrada por el recurso que presentó ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justifica de Extremadura (Tsjex), la defensa de Luis Francisco Rodríguez Tinoco, condenado a 16 años de prisión como coautor del llamado crimen del Cerro de Reyes, por el asesinato de Eugenio González Reyes cometido el 2 de abril de 2017, y en la que el abogado José Duarte solicitó la absolución o la nulidad del la sentencia dictada por la Audiencia de Badajoz conforme al dictamen del jurado que encontró culpables a los dos acusados, así como pidió y la repetición del juicio con un nuevo tribunal popular.

En la vista pública, Enrique González de Vallejo, defensor del otro condenado, Marco Antonio Morán, con 8 años, se opuso a dicha petición, como Raúl Montaño, de la acusación particular en nombre de la familia de la víctima.

OPOSICIÓN DEL FISCAL / También se opuso el fiscal, «aunque éste sí reconoce que hubo una vulneración pero lo suficientemente importante», según Duarte, en cuanto «a la aportación a los miembros del jurado de la declaración que hizo Marcos en instrucción, en la que dijo que él fue el único que intervino, el único que lo mató, y que Francisco, me defendido, no intervino para nada; reconoce que, efectivamente, esa declaración se le tenía que haber dado a los miembros del jurado para que valorasen lo que dijo en su momento y lo que decía en el juicio, pero considera que no es suficiente como para que me den la razón. La acusación particular ha pedido que se mantenga la sentencia y ahora vamos a esperar», afirmó.

El abogado señaló una vez terminada la vista que «nosotros hemos mantenido que no ha habido pruebas en contra de Luis Francisco, solamente la versión que dio el otro acusado y, claro, de 20 años le bajaron a 8 con tal de que incriminara a Luis Francisco, eso es evidente, y por tanto solo con la declaración del otro acusado, en España al menos, no se puede condenar a nadie».

Y añadió que «las otras pruebas son circunstanciales, son testigos de referencia, que no pueden nunca destruir la presunción de inocencia. Y si no se estima la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, se debería anular la sentencia y repetir el juicio por las vulneraciones del derecho a un proceso con todas las garantías que se han producido».

Duarte manifestó que «si no nos dan la razón en esta instancia, como la tenemos. El Tribunal Supremo nos la dará».

ACUSACIÓN Y SEGUNDA DEFENSA / Asimismo, Raúl Montaño, letrado de la acusación particular, explicó a este diario que «nuestra postura es de rechazo a la petición de esa defensa, porque el Tsjex no tiene competencia para hacer una nueva valoración de las pruebas, y porque no hay nulidad posible, pues en el juicio se cumplieron todas las garantías procesales».

Por otro lado, González de Vallejo manifestó, una vez concluida la vista, que «me opongo, del recurso, a todo lo que perjudica a mi defendido y a mí».

Consideró que «no hay vulneración de derechos fundamentales porque de haber sido así también habría afectado a mi representado y hubiera recurrido yo, pero no ha habido vulneraciones».

Añade el abogado que «no ha habido pago ninguno; a mi defendido lo han condenado a 8 años y al otro a 16; nosotros aceptamos el pacto que ofreció la Fiscalía, el mismo para los dos, el mismo a mí que a él, pero él no aceptó y hubo que celebrar el juicio». Y añadió, además, que «el jurado sí aceptó la atenuante que propuse de estado de necesidad, además de reparación del daño, pues va pagan la responsabilidad civil poco a poco; eso diferencia una y otra condena,; no hay ningún otro pacto».