La defensa pide que el condenado por el crimen de Cabezabellosa no cumpla la pena en prisión

La defensa de Jorge P. R., condenado por matar a su vecina de 85 años en Cabezabellosa, volvió a alegar este martes en la vista de apelación en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que su cliente sufre un trastorno psíquico. El abogado defensor, que recurrió el dictamen de la Audiencia Provincial que le declara culpable de asesinato y le condena a 20 años de cárcel, reclama, por un lado, que el acusado no cumpla la pena en la cárcel sino en un centro de internamiento y por otro, que se revise la sentencia para que no sea condenado por asesinato sino por homicidio debido a que no existen los condicionantes de premeditación ni alevosía. Estos fueron los puntos del recurso que presentó ante el tribunal en un juicio que se celebró en la sede del TSJEx en Cáceres y que contó con la presencia del condenado.

Según los hechos probados, el suceso ocurrió en junio de 2019, cuando el hombre, de 38 años, irrumpió de madrugada en casa de la mujer fallecida en busca de droga. Con ella vivía uno de sus hijos con los que el condenado había consumido estupefacientes en anteriores ocasiones. El condenado llamó a la puerta y como nadie abrió, golpeó la puerta con un bloque de hormigón hasta que la mujer se despertó y se asomó a la ventana para comprobar qué pasaba. Al ver que en la puerta de su casa se encontraba Jorge P. R., al que conocía, le abrió y mientras tanto, el condenado empujó la puerta y provocó que se cayera y se golpeara en la cabeza con la escalera aunque sin perder la consciencia. En ese momento, P. R. le pisó la cabeza mientras subía a toda prisa para buscar estupefacientes en el piso de arriba pero no los encontró así que bajó «irritado», le quitó el camisón y la golpeó con los restos del hormigón que había encontrado para golpear la puerta minutos antes. Los golpes fueron tan violentos que le desfiguraron el rostro y debido a la agresión, la mujer sufrió traumatismos que le provocaron la muerte.

Acto seguido, el condenado abandonó el domicilio de la víctima y se dirigió a la vivienda de otro vecino porque creía que mantenía una relación con su mujer y le intentó agredir con una barra de hierro aunque no lo consiguió. P. R. confesó los hechos aunque en todo momento alegó que estaba perturbado y que escuchaba voces . «Estaba dentro de mí Satán», sostuvo mientras acusó a su mujer de haberle drogado con ayahuasca por venganza después de que él le confesara que había mantenido relaciones extramatrimoniales con terceras personas. Confesó también que la misma noche del crimen había consumido otras sustancias porque sufría un cuadro de ansiedad debido a que su mujer se había marchado de casa con uno de sus hijos.

Fue juzgado por un tribunal de jurado, que consideró probado que en el momento de los hechos si sufría una merma de las capacidades volitivas --también fue ratificado por los forenses-- pero en ningún momento refrendó que padeciera un trastorno psíquico que le llevara a cometer el crimen. La defensa en todo momento, tal y como volvió a reiterar este martes, que se aplique la eximiente incompleta. Ahora, el juez deberá decidir en los próximos días si estima o no la propuesta de apelación.