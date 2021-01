Roban a una pareja de ancianos fingiendo ser empleados del agua

Se presentaron en la vivienda de un matrimonio octogenario; les dijeron que tenían que medir la presión de agua debido a un corte y, aprovechando su confianza, entraron en su dormitorio y les robaron. Ha ocurrido en la ronda del Salvador de Plasencia, donde además, ha habido otros dos intentos de robo con el mismo modus operandi, aunque en esta ocasión sin éxito.

Una de las vecinas a las que trataron de engañar ha explicado que ocurrió al jueves, cerca de las dos de la tarde. «Subió un hombre, que no sé quién le abrió el portal y yo abrí un poco la puerta. Me dijo que era del servicio del agua, que la iban a cortar y que necesitaban entrar en casa para ver la presión». Esta vecina subraya que esa explicación le extrañó porque «aquí estamos con cortes cada dos por tres y nunca han venido a ver la presión, así que le dije que no le iba a dejar entrar y me dijo que entonces me iba a quedar sin agua y le contesté que ya llamaría yo a la empresa, si eso pasaba y cerré».

Esta mujer recuerda que era un hombre de entre 45 y 50 años. «Fuerte, moreno de pelo y llevaba ropa azul oscura, pero sin ningún distintivo. Tenía también un móvil y un libreta». En cuanto cerró la puerta, llamó a sus vecinos para advertirles del posible engaño y lo publicó en sus redes sociales.

Lo que no hizo fue denunciarlo en la comisaría de la Policía Nacional. Sin embargo, según la Jefatura Superior, otra mujer sí presentó una denuncia por una tentativa de hurto similar. En este caso, denunció que recibió la visita de dos hombres que dijeron ser de la empresa del agua. «La denunciante desconfía de ellos, les pide la acreditación, no se la muestran y se van del lugar. No se llevan nada del domicilio».

Lo está investigando y, en todos los casos, la Policía Nacional recomienda denunciar porque es la forma de que se pueda investigar el hecho y dar con los responsables evitando así que puedan robar a más personas.

Por parte de la UTE del Agua, su gerente, Iván José Vicente, subrayó ayer que estas personas «no son personal de la UTE» y explicó que sus trabajadores van «identificados» y «nunca cobran ni piden dinero en domicilios».

Además, a raíz de lo ocurrido, en la página web de la empresa han insertado un aviso para los usuarios que señala que tampoco realizan trabajos “en el interior de las viviendas, excepto para proceder a la lectura de contadores interiores”. Por eso, piden que, si algún cliente detecta algún intento de engaño por parte de falsos trabajadores de la empresa, “se pongan en contacto con nosotros a través de nuestros canales de atención al cliente (llamando al teléfono 911 774 060 o a través de la web)".