Un secuestrado en Badajoz a sus liberadores: "Me habéis salvado la vida. Me iban a matar"

La Policía Local de Badajoz ha detenido a dos personas por secuestrar a un ciudadano, que llevaban en un coche apuntándole con una navaja.

Al parecer, según relata la policía, los agentes pararon al vehículo tras una persecución y al liberar al secuestrado, este se abrazó llorando a los policías y gritando: "Me habéis salvado la vida. Me habéis salvado la vida. Me iban a matar".

Todo ocurrió ayer, a las 13.30 horas, cuando una dotación de Policía Local que patrullaba por la avenida Manuel Rojas Torres observó como, en el lado contrario, una persona intentaba llamar la atención de los agentes golpeando desde el interior la puerta trasera. Estos ademanes fueron visto perfectamente por los policías, que giraron 180 grados, activaron los dispositivos policiales, tantos acústicos como luminosos. En ese momento, el turismo se dio a la fuga a gran velocidad, haciendo maniobras en zigzag ente los vehículos que le precedía y poniendo en riesgos a los que circulaban en sentido contrario.

La persecución que se inició en la avenida Manuel Rojas Torres, continuando a gran velocidad, (más de 100 kilómetros horas), no respetando ningún tipo de señales verticales de ceda el paso o de paso de peatones, siguiendo por la carretera de circulación Reina Sofía, rotonda de los Tres Poetas, siendo interceptado el turismo fugado a la finalización del puente de la Autonomía con carretera de Cáceres, cuando el patrullero se puso a su altura y les cruzó el vehículo policial.

Rápidamente llegaron varias dotaciones de Policía Local en su ayuda, cuando de la parte del turismo interceptado, se apeaba (medio tirándose del turismo), una persona, la cual dando grandes voces y llorando, manifestaba "me habéis salvado la vida, me habéis salvado la vida. Me iban a matar con un cuchillo".

La víctima relató que le tenía retenidos en contra de su voluntad, desde hacia dos día en una casa de Villafranco del Guadiana (casa de uno de los secuestradores detenidos), y que le habían obligado a firmar documentos y avales con su nombre, pero que en un descuido de la noche, se pudo escapar de la vivienda y regresar a su casa en Badajoz, pero que lo estuvieron esperando ayer en la plaza de España, puesto que eran conocedores que tenía que retirar unos medicamentos de una farmacia y a la salida, uno de ellos lo abordó por la espalda, amenazándole de muerte con un cuchillo y consiguió que subiera al turismo para llevarlo de nuevo a la casa del secuestrador en Villafranco del Guadiana.

Los detenidos

Los detenidos son dos varones de 60 y 47 años, a los cuales se les intervino 530 euros en billetes de diferentes fracciones, una navaja de 18 centímetro de hoja, un teléfono móvil, y una carpeta con documentación a nombre de diferentes personas.

El vehículo usado por los secuestradores había sido denunciado como sustraído hace varios días en una población cercana a Badajoz y quien lo conducía carecía de permiso de conducir.

Por todo ello, se procedió por parte de Policía Local a la detención de los dos individuos, siendo trasladados a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, lugar donde se instruyeron diligencias, y donde quedaron detenidos hasta su puesta a disposición de la Autoridad Judicial.