El testigo que dijo ver al acusado disparar la escopeta en el Cerro de Reyes se desdice

De nuevo, cambio de versión de un testigo en la segunda jornada del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz contra Alexander S. F., acusado de tentativa de homicidio por disparar a un joven y herirlo de gravedad el pasado 16 de septiembre del 2018 en la calle Rigoberta Menchú del Cerro de Reyes. Hoy fue el padre de los hermanos que también resultaron heridos, y que declararon como testigos ayer, el que se desdijo de su testimonio ante la policía y el Juzgado de Instrucción número 3.

Si una semana después de los hechos el hombre aseguró que vio «perfectamente» desde la ventana del salón de su casa cómo el encausado disparaba hacia sus hijos y los amigos de estos cuando se encontraban en la puerta de su domicilio, en su comparecencia de hoy afirmó que no recordaba lo sucedido ni sabía quién había disparado el arma. Tampoco ratificó que, como contó entonces, el padre del acusado fuera detrás de su hijo con un revólver, que no llegó a utilizar, así como con otra tercera persona que llevaba un arma corta «casera».

La fiscal cuestionó que no recordara los sucedido, pese al relato tan «pormenorizado» que había hecho tras el suceso, y a preguntas de la acusación particular, que lo acusó de «faltar a la verdad», dijo que no se acordaba «porque no creo que lo viera». Cuando lo interrogó la defensa, añadió que vio cómo Alexander salía detenido de su domicilio y que «a raíz de eso pensé que había sido él».

También declaró ayer el padre del acusado, que relató que toda su familia, incluido su hijo, estaban en casa cuando se produjeron los disparos, que no escuchó, pese a que las dos viviendas están al lado, y señaló que «cualquier vecino» podría haberlos efectuado.

Por su parte, el psicólogo que trata a la víctima desde que se produjo el suceso, que testificó a propuesta de la acusación particular, explicó que la víctima está en tratamiento postraumático como consecuencia «directa» del episodio que vivió y sufre secuelas físicas y emocionales, que se han visto acrecentadas al acercarse el juicio, porque, según le dijo, había estado siendo «coaccionado».