Dos empresas extremeñas acuden al Mobile World Congress de Barcelona

Dos empresas extremeñas, Mobbeel de Cáceres y eCapture 3D de Badajoz, acudirán al Mobile World Congress (MWC), que se celebra en Barcelona del 25 de febrero al 1 de marzo. Estas compañías se ubicarán con otras 92 en los pabellones institucionales de Red.es, según informa Efe

El primero de los pabellones se encontrará en el Mobile World Congress y contará con 56 empresas de varias comunidades autónomas: dieciocho en Cataluña, dieciséis en la Comunidad de Madrid, ocho de Galicia, cinco de Andalucía, tres de Comunidad Valenciana, dos de Extremadura, dos del País Vasco y una de Aragón y Castilla-La Mancha.

Las otras 38 startups formarán el pabellón de España en la feria Four Years From Now (4YFN), el equivalente al MWC del emprendimiento, y contará con empresas andaluzas, catalanas, canarias, gallegas, murcianas y valencianas.

Es el séptimo año que Red. es organiza la representación española y ha contado con la colaboración del ICEX, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA).

Según informa Red.es, esta delegación empresarial cuenta con un doble objetivo: mostrar al mundo los mejores proyectos nacionales vinculados a la industria del móvil y ofrecer a las compañías seleccionadas un espacio y unos servicios que les permita impulsar su internacionalización, presentar nuevos productos, buscar inversores o ampliar la cartera de clientes.

Los sectores representados en esta edición son ejemplo de un tejido empresarial de vocación tecnológica, carácter dinámico y centrado en la innovación a través de un buen número de proyectos vinculados a las ciudades inteligentes, la ciberseguridad, el internet de las cosas, la computación en la nube, el comercio electrónico, la inteligencia artificial o el márketing digital entre otros.

De las 56 empresas seleccionadas 48 contarán con un espacio privativo dentro del pabellón y 8 participarán con la modalidad "pack visita" que permite beneficiarse de todos los servicios ofrecidos en el pabellón pero sin estand propio.