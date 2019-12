Las 10 mejores series internacionales del 2019

Un mero 'top ten' empieza a quedarse corto para (tratar de) resumir todo lo bueno e incluso muy bueno que ofrece en doce meses la tele, o quizá mejor dicho, la narrativa audiovisual episódica. La multiplicación de plataformas y necesidad de contenidos ha propiciado un florecimiento de propuestas de todo tipo, incluyendo muchas que años atrás no habrían obtenido luz verde. Vivimos en una sobreabundancia casi embarazosa de riquezas. Debajo, diez tesoros de series.

10. 'BARRY' (T2). La tragedia de poder ser solo uno mismo



La serie protagonizada y cocreada por Bill Hader se puede resumir en un escueto pitch ("asesino a sueldo quiere convertirse en actor"), pero esa línea no recoge los mil matices y numerosas sorpresas de una comedia negra, muy negra, en constante flirteo con el drama existencial. Tan solo por el tour de force del episodio 'ronny/lily' ya merecería figurar en esta lista.

9. 'THE VIRTUES'. Shane Meadows, a corazón abierto



Hay un hombre que lo escribe casi todo en las series británicas: Jack Thorne, de nuevo aliado con Shane Meadows en esta miniserie sobre el dolor y cómo procesarlo. Stephen Graham, que entre esto y 'El irlandés' ha tenido un gran año, interpreta a un hombre que, como el propio Meadows, deja de reprimir con éxito algunos crudos recuerdos de infancia.

8. 'MR. ROBOT' (T4). La vida es juego, las series también



De acuerdo, la segunda temporada de 'Mr. Robot' se hizo cuesta arriba, pero en la tercera llegó la remontada y en la cuarta no se ha escatimado en riesgos; recordemos, por ejemplo, ese capítulo casi sin diálogo. Sam Esmail parece estar aprovechando el descenso de audiencia para jugar a su gusto. Y para recompensar a los fieles con verdaderos trucos de magia.

7. 'YEARS AND YEARS'. Una distopía cercana y dolorosa



Lo que el mundo necesita ahora es amor, dulce amor, pero también una serie como 'Years and years', que nos recuerde a lo que estamos abocados si dejamos que el populismo campe a sus anchas y nos olvidemos de mirar realmente a quien tenemos delante. Russell T. Davies convirtió la distopía de 'Black mirror' en épica saga familiar y logró estrujar corazones.

6. 'WATCHMEN'. Cómo reescribir un texto sagrado



En tiempos de sobreexplotación de propiedades intelectuales, era fácil observar este proyecto con cierta suspicacia. Pero en cuestión pocos minutos, este remix de un cómic intocable avasallaba por su audacia conceptual, su cuestionamiento de la fuente original y su habilidad para estrenar ángulo narrativo prácticamente con cada episodio. El 'showrunner' Damon Lindelof ('Perdidos') ha vuelto a hacerlo.

5. 'TOO OLD TO DIE YOUNG'. Una locura #byNWR



Después de 'Twin Peaks: The return', otro gran cineasta, Nicolas Winding Refn, tensa las cuerdas formales de la narrativa serializada y se regodea en la más exploratoria lentitud en una serie imborrable. 'Hardboiled' de arte y ensayo; una colección de turbadores 'tableaux vivants'; un wéstern místico al estilo de 'El topo'. Quizá no vuelva a suceder otra serie así.

4. 'FLEABAG (T2)'. La historia de amor del año



La antiheroína de Phoebe Waller-Bridge se enfrentaba a sí misma, a su familia, a Dios y a la fe en una comedia de humor lacerante y emoción resonante. La segunda de 'Fleabag' contiene, entre otros hallazgos, la mejor historia de amor del año, un romance imposible entre una mujer que ya no pensaba amar y un hombre que hace tiempo que renunció a ello.

3. 'PEAKY BLINDERS' (T5). Una historia de violencia



En su quinta temporada, la creación de Steven Knight nos mostró las reverberaciones del crack de Wall Street de 1929 sobre el ecosistema del clan Shelby, cuyo líder, Tommy (Cillian Murphy), acaba enfrentado a un líder del fascismo de entreguerras en su labor como parlamentario. Un gran thriller histórico con banda sonora rock urdida por Anna Calvi.

2. 'SUCCESSION' (T2). La comedia y tragedia de quererlo todo



Mucho se ha discutido sobre si 'Succession' debía optar a los Emmy cómicos o dramáticos. La serie de Jesse Armstrong sobre una ficticia dinastía mediática siempre ha rechazado cualquier corsé estricto: reúne la sátira y el dolor, el gag memo improvisado y la mirada de refilón devastadora. Todo para decirnos que demasiado dinero puede dificultar la felicidad.

1. 'CHERNOBYL'. Contra la opacidad gubernamental



El 2019 fue, entre otras cosas, el año de la serie como arma arrojadiza política. Producciones tan distintas como 'Chernobyl', 'Watchmen', 'Years and years' y 'Así nos ven' (salvo esta última, todas en nuestra lista) han querido usar la ficción para recordar que el olvido no es una opción y tratar de arrojar luz sobre viejos, actuales o incluso futuros traumas de la sociedad.

Lo mejor es que muchas de estas series, como las cuatro citadas, no se han conformado con la virtud de la justicia. Cada una a su peculiar manera, han complementado esa búsqueda moral con la exigencia formal y narrativa. En el caso de 'Chernobyl', inesperada revelación popular y crítica del 2019, a la reflexión sobre la catástrofe nuclear de 1986 se unía un minucioso trabajo de creación de atmósferas, en el que contaba y mucho la música de Hildur Guðnadóttir, compuesta a partir de los sonidos de salas de máquinas y reactores.

Pero quizá lo más recordado de 'Chernobyl' será, más allá del sonido angustiante del contador Geiger, el retrato humano provisto por el guionista Craig Mazin y un elenco capaz muchas veces de transmitir toda la tensión, o mejor, resignación sin apenas elevar la voz.

La lista de mejores series internacionales del año ha sido elaborada con las votaciones de Quim Casas, Carles Cols, Marisa De Dios, Juan Manuel Freire, Julián García, Nando Salvà y Rafael Tapounet