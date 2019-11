200 descubre en La 2 las maravillas del Prado

La 2 celebra en noviembre el bicentenario de la inauguración del Museo del Prado en sus programas, películas y documentales. La principal novedad es el estreno de 200, una serie de cuatro capítulos especiales en los que Ramón Gener (This is opera) descubrirá las maravillas del museo y de la colección. 200 ofrecerá desde esta noche (La 2, 22.00) el privilegio de visitar la pinacoteca de noche y disfrutar en exclusiva del espacio y sus obras cuando está cerrada al público. Además, el programa será testigo de un misterio que Ramón Gener tendrá que resolver con la ayuda de los cuadros del museo. Él será el único capaz de oír sus voces e interactuar con ellos para conseguir su objetivo: liberar a una reina atrapada en su retrato. Ramón Gener es barítono, divulgador y ha presentado This is opera.