Las 9 series que no te puedes perder en marzo

La ficción española sigue pisando con fuerza este marzo del 2021 y está entre lo más destacado del mes en las plataformas. En Netflix, con la acción adrenalínica del 'Sky rojo' de Álex Pina (el creador de 'La casa de papel'); en Disney+, con la comedia romántica 'Besos al aire', con Paco León de enfermero durante la pandemia; Movistar+, con el experimento de 'peliserie' de la 'Libertad' de Enrique Urbizu; Amazon Prime Video con la traslación a la pantalla del 'best-seller' de María Dueñas 'La templanza', y Atresplayer Premium, con el drama de 'Alba'.

GENERA+ION

Día 11. HBO

La serie de adolescentes llamada a ser la 'Sex education' de HBO, con un toque más 'light' que la explícita 'Euphoria'. Creada por Zelda y Daniel Barnz y producida por Lena Dunham ('Girls'), es el viaje iniciático de un grupo de estudiantes de secundaria a través del sexo, las relaciones, la amistad y la familia. Al romper tabús en su exploración de la sexualidad, chocarán con la comunidad conservadora a la que pertenecen. Apuesta por capítulos de solo media hora.

THE ONE

Día 12. Netflix

En el futuro distópico que presenta esta serie basada en la novela homónima de John Marrs, ya no tienen sentido las citas a ciegas ni programas como 'First dates'. La mejor opción para encontrar pareja es un análisis de ADN que determina quién es tu media naranja. Creada por el artífice de la gamberra 'Misfits' (Howard Overman), cuenta con la actriz y modelo barcelonesa Jana Pérez ('Fariña') como una de sus protagonistas.

Cierra los ojos. Piensa en la primavera. Ahora mira estos estrenos. Tenemos la teoría de que con ellos llega antes. pic.twitter.com/odLDlisDAa — Netflix España (@NetflixES) February 25, 2021



QUE VIENE EL LOBO

Día 16. Movistar Seriesmanía.

Miniserie de ocho episodios que ha arrasado en los premios Robert, los galardones de la televisión danesa: mejor drama, actriz, actor, actriz de reparto y actor de reparto. Juega con las dudas que plantea un supuesto caso de violencia doméstica denunciado por una niña de 14 años. ¿Pero la chica dice la verdad o se lo ha inventado todo en un arranque de rebeldía adolescente, como aseguran sus padres? La historia cambia según qué personaje la cuente.

FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO

Día 19. Disney+

La plataforma sigue explotando el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), que tan bien le está funcionando con 'Bruja Escarlata y Visión'. Ahora, los protagonistas de esta serie de seis episodios son los personajes que se proclamaron herederos del Capitán América al final de 'Vengadores: Endgame': Sam Wilson, Falcon (Anthony Mackie), y Bucky Barnes, El Soldado de Invierno (Sebastian Stan). El villano de la función es un viejo conocido de los Vengadores: el Barón Zemo (el hispano-alemán Daniel Brühl), el hombre que consiguió enfrentar al Capitán América y Iron Man, y también aparecerá Sharon Carter (Emily VanCamp, Revenge) como Sharon Carter, la sobrina de la novia del superhéroe.

SKY ROJO

Día 19. Netflix

Álex Pina y Esther Martínez Lobato, creadores de éxitos como 'La casa de papel', están detrás de esta desbordante aventura 'pulp' plagada de acción, violencia, persecuciones y sexo con un tema de fondo delicado: la trata de mujeres. Los protagonistas son tres prostitutas (Verónica Sánchez, Lali Espósito y Yany Prado) que huyen del dueño del club en el que trabajaban, el peligroso Romero (Asier Etxeandia). Sus secuaces (Miguel Ángel Silvestre y Enric Auquer) emprenden una frenética carrera tras ella llena de situaciones desquiciantes.

LIBERTAD

Día 26. Movistar+

Una historia de bandoleros en la España del siglo XIX servida por Enrique Urbizu ('Gigantes', 'No habrá paz para los malvados') y con un planteamiento original: se estrena simultáneamente en el cine, como una película de 135 minutos, y en Movistar, como una serie de cinco episodios de 50 minutos, que estará disponible completa bajo demanda. Bebe, Isak Férriz, Xabier Deive, Jorge Suquet, Sofía Oria y el joven Jason Fernández encabezan un reparto que cuenta también con la colaboración de Pedro Casablanc y Luis Callejo.

LA TEMPLANZA

Día 26. Amazon Prime Video

Drama romántico de 10 episodios basado en la exitosa novela de María Dueñas ('El tiempo entre costuras'). Ambientada a finales del siglo XIX, propone un viaje por las tumultuosas comunidades mineras de México, los elegantes salones de la más exclusiva sociedad londinense, la Cuba de la trata de esclavos y un luminoso Jerez donde que se encontraban las bodegas más importantes del mundo. Los protagonistas son Soledad Montalvo (Leonor Watling) y Mauro Larrea (Rafael Novoa), una mujer y un hombre hechos a sí mismos. El elenco se completa con más de 130 actores internacionales, entre los que también figuran Emilio Gutiérrez Caba, Juana Acosta y Esemeralda Pimentel.

BESOS AL AIRE

Día 26. Star (Disney+)

La primera serie española de la plataforma (producida por Mediaset y con tan solo dos episodios) es una comedia romántica que narra ocho historias cruzadas con el confinamiento como telón de fondo y el amor como gran protagonista. Paco León hace de enfermero enamoradizo que, durante la pandemia, se propone convertirse en una especie de Cyrano moderno y poner en contacto a los pacientes con sus familias. Una perfeccionista doctora (Leonor Watling) se cruzará en su camino.

¡Un confinamiento, ocho historias cruzadas y mucho mucho amor! "Besos al aire", una miniserie protagonizada por Paco León y Leonor Watling 🌟 Disponible en marzo en Disney+ dentro de Star, nuestra nueva marca de entretenimiento #DisneyPlus #BesosAlAire pic.twitter.com/Rjb2YirMpr — Besos al aire (@besosalairetv) January 22, 2021



ALBA

Atresplayer Premium. Fecha por determinar

Adaptación española de la exitossa serie turca 'Fatmagül', protagonizada por Elena Rivera ('Cuéntame', 'Inés del alma mía'). Interpreta a una joven víctima de una violación múltiple que luchará contra la poderosa familia de sus agresores para hacer justicia. Eric Masip, Álvaro Rico, Adriana Ozores, Pol Hermoso, Jason Fernández, Beatriz Segura, Miquel Fernández, Ana Wagner, Tito Valverde y Pepa Gracia forman parte del reparto.





Elena Rivera, en la serie 'Alba'./ATRESMEDIA

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

THE WALKING DEAD. Día 1. Fox. Estreno de seis nuevos episodios de la temporada 10. Los supervivientes intentarán salir adelante después de la destrucción que dejaron a su paso los susurradores. Pero todos esos años luchando pesan sobre sus hombros y surgen los traumas del pasado que sacan a la luz sus facetas más vulnerables. Una de las que vive esta experiencia es Maggie (Lauren Cohan), que tiene una historia que atañe a Negan (Jeffrey Dean Morgan), pero que no está preparada para compartir, incluso cuando su pasado le pasa factura. Para colmo, algunos de los personajes serán capturados por unos soldados. Entre los fichajes de estos seis episodios están Robert Patrick (Terminador 2, Perry Mason, Scorpion) como Mays; Hilarie Burton Morgan (One Tree Hill, Ladrón de guante blanco) como Lucille, y el nuevo coprotagonista, Okea Eme-Akwari (Greenland, Cobra Kai), como Elijah.

NO GRITES. Día 2. Dark. Estreno. Miniserie argentina ambientada en una casa antigua en la que habita un ente sobrenatural cuya sed de venganza nadie podrá detener.

SHADOW LINES. Día 2. Filmin. La serie muestra cómo se vivió la guerra fría en Finlandia, punto caliente a conquistar por los dos bandos del Telón de Acero.

X COMPANY. Día 4. AXN. Estreno. Drama de espionaje inspirado en hechos reales que se ambienta en la segunda guerra mundial. La serie sigue la historia de cinco jóvenes canadienses, estadounidenses y británicos y su trabajo como agentes en una instalación secreta a orillas del lago Ontario.

LAS BEGUMS DE BOMBAY. Día 8. Netflix. Estreno. Cinco mujeres de distintas generaciones afrontan y redefinen las nociones de ambición, empoderamiento e identidad en el despiadado mundo de la banca en Bombay, en la India.

THE MINISTER. Día 8. AMC. Estreno. Ólafur Darri Ólafsson (‘Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald’, ‘Atrapados’ ‘True detective’) protagoniza este drama político islandés, en el que da vida a un líder populista, recién elegido presidente del Partido de la Independencia. Popular, poderoso y fuera de control, asegura que solo quiere escuchar a la gente para cambiar y mejorar el país. Sin embargo, su pérdida de contacto con la realidad pondrá en peligro a su familia y a Islandia.

SURCANDO LOS CIELOS. Día 9. Filmin. Serie de aventuras sobre la pasión por la aviación y la rivalidad que mantuvieron Albert Plesman, director de la KLM, y el famoso piloto y fabricante de aviones Anthony Fokker.

DEALER. Día 10. Netflix. Estreno. Un director de vídeos musicales se infiltra en una banda de narcotraficantes para desenmascarar a su líder. Está rodada en formato de falso documental.

RAISED BY WOLVES. Día 10. Estreno. HBO. En un misterioso planeta aparentemente deshabitado en un futuro en el que la Tierra ha sido destruida, dos androides tratan de llevar a cabo la misión que les ha sido encomendada: criar y proteger a un niño. Un objetivo que se complicará con la llegada inesperada de una colonia de humanos enfrentada por sus diferencias religiosas. La serie, creada y producida por Ridley Scott ('Alien', 'Blade Runner'), ya la emitido en España la cadena TNT.

PARADISE POLICE. Día 12. Netflix. Temporada 3. Serie de animación para adultos sobre un joven que sueña con convertirse en policía, como su padre.

LOVE ALARM. Día 12. Netflix. Temporada 2. Serie surcoreana sobre unos chicos obsesionados con una red social que les avisa cuando alguien cercano está interesado románticamente en ellos.

METALOCALYPSE. Día 12. HBO. Temporada 4. Serie de animación para adultos sobre una banda de 'death metal'.

THE ATTACHÉ. Día 14. Starzplay. Estreno. Un músico judío israelí de ascendencia marroquí se muda a París debido al trabajo de su mujer. En la capital francesa vivirá una gran crisis.

THE GOOD FIGHT. Día 14. Amazon Prime Video. Temporada 3. La aparición de Roland Blum (Michael Sheen), un histriónico y brillante abogado al que le importa más hacerse notar que seguir la ley a rajatabla, trastocará al bufete de Diane, Adrian y Liz.

EL GRAN FONDO. Día 16. Filmin. Serie satírica sobre las personas que trabajan en el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, allí donde el capitalismo se topa con la socialdemocracia.

MAYANS MC. Día 17. HBO. Temporada 3. Serie heredera de 'Hijos de la anarquía'. Reyes acaba de salir de la cárcel y entra en el club de los Mayans como novato, en la frontera entre México y California.

FLOODLAND. Día 18. Sundance TV. Estreno. Ddrama transfronterizo de ocho episodios producidos entre Bélgica y Países Bajos sobre un misterioso crimen que obliga a investigadores de ambos países a unir fuerzas en un paisaje extremo y pantanoso.

THE FLASH. Día 19. TNT. Temporada 7. Siguen las aventuras del superhéroe de cómic que se mueve a velocidades sobrehumanas.

COUNTRY COMFORT. Día 19. Netflix. Estreno. Una joven que sueña con triunfar como cantante country empieza a trabajar como niñera para los hijos de un vaquero.

FANTASMAS. Día 19. Movistar Seriesmanía. Temporada 2. Un grupo de espíritus de diferentes épocas tratan de echar de su mansión a los nuevos propietarios, una pareja que quiere abrir un hotel.

LA AMIGA ESTUPENDA. Día 22. Paramount. Segunda parte de la adaptación de las novelas de Elena Ferrante, que comienza ahora con Lila recién casasda.THIS COUNTRY. Día 23. Filmin. Comedia presentada como un falso documental que muestra la vida de dos primos, Kerry y Lee 'Kurtan' Mucklowe (interpretados por los creadores de la serie, los hermanos Daisy May y Charlie Cooper), en un pequeño pueblo de la Inglaterra rural. Ha sido galardonado en los BAFTA (los Emmy británicos) al mejor guion de comedia y mejor actriz.

BREEDERS (BENDITA PACIENCIA). Día 23. HBO. Temporada 2. Ser padre sigue siendo un deporte de riesgo.

¿QUIÉN MATÓ A SARA? Día 24. Netflix. Thriller mexicano. Tras ser injustamente encarcelado durante 18 años por la muerte de su hermana, Alejandro Guzmán volverá a formar parte de la vida de la poderosa familia Lazcano para remover su pasado y vengarse.

INVINCIBLE. Día 26. Amazon Prime Video. Estreno. Adaptación animada del cómic homónimo de Robert Kirkman ('The walking dead'). El protagonista es el hijo del mayor superhéroe del planeta.

SOMOS LOS MEJORES: UNA NUEVA ERA. Día 26. Disney+. Estreno. Serie que recupera al protagonista de la película 'Somos los mejores', el entrenador del equipo de hockey sobre hielo de los Mighty Ducks (Emilio Estévez, ahora también productor ejecutivo). En la Minnesota actual, vuelve a enseñarle a otro grupo de chicos a disfrutar del deporte, después de que su anterior equipo se haya convertido en un club ultracompetitivo en el que todo vale para ganar. Se unirá a la madre de un niño (Lauren Graham) de 12 años (Brady Noon) que fue expulsado de los Mighty Ducks por no estar a la altura de las expectativas.

LOS IRREGULARES. Día 26. Netflix. Una nueva vuelta de tuerca a las novelas de Sherlock Holmes, que presenta una faceta mucho más tétrica del famoso detective y a su fiel colaborador, así como elementos sobrenaturales. Ambientada en el Londres victoriano, esta serie está protagonizada por una banda callejera de adolescentes, 'Los irregulares', a los que un siniestro doctor Watson y su socio, el esquivo Sherlock Holmes, manipulan para que resuelvan crímenes por ellos, mientras el detective se lleva todo el mérito.

ABSENTIA. Día 26. Amazon Prime Video. Temporada 2. Una agente del FBI a la que perdieron la pista hace seis años reaparece por sorpresa y no recuerda dónde ha estado todo ese tiempo.

CITY ON A HILL. Día 29. Movistar Series. Temporada 2. 'Thriller' policiaco producido por Ben Affleck, Matt Damon y Jennifer Todd ambientado en el Boston de los años 90 y protagonizado por un asistente del abogado del distrito (Aldis Hodge) y un corrupto veterano del FBI (Kevin Bacon) que trabajan juntos.

LABERINTO DE PAZ. Día 30. Filmin. Multipremiada miniserie suiza sobre la posguerra europea en el país más neutral del mundo. Los sueños de una generación se topan con las heridas de un genocidio que supuran incluso en tierra de paz.

VIKINGS. Día 31. HBO. Temporada 6B. Llega el final de la serie.