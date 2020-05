Las actrices de 'Valeria': "La serie representa a mujeres reales, con problemas reales"

Teresa Riott, Silma López y Paula Malia son Nerea, Lola y Carmen, las tres inseparables amigas de Valeria (Diana Gómez), en la serie de Netflix que pone de relieve la sororidad en esta especie de 'Sexo en Nueva York' a la española.

-Nerea, Lola y Carmen son muy distintas entre sí, pero complementarias.

-Silma López: Tienen perfiles muy diferentes. En el caso de mi personaje, Lola, es impulsiva, divertida, hedonista y desinhibida, aunque también responsable.

-Teresa Riott: Nerea es la que tiene consejos más pragmáticos. Vive con sus padres, aunque no está muy a gusto con su vida. Sus amigas le sirven un poco de espejo, porque le levantan el ánimo y la apoyan para cambiar de vida.

-Paula Malia: Y Carmen es la romántica del grupo, muy insegura aunque su trabajo se le da superbien. Es lista, va a la última moda, pero le gustaría encontrar una estabilidad emocional, porque no es muy de rollos de una noche. Eso sí, es una experta en malinterpretar señales. El hecho de que sea tan insegura la hace caer en situaciones disparatadas y que aporte toques de comedia.

-¿Conocían la saga literaria de 'Valeria' antes de fichar por la serie?

-Silma López: No me había leído los libros y, cuando decidieron que lo haría yo, no quise leerlos porque no quería que me condicionase la imagen del personaje retratada en los guiones. Muchas de mis amigas sí que se lo habían leído.

-Teresa Riott: Yo fui un fichaje de última hora. No conocía los libros, pero rápidamente cogí los cuatro. Me leí 'En los zapatos de Valeria' cuando estudiaba los guiones y, como mi personaje variaba un poco, me hacía un lío, así que lo dejé.

-Paula Malia: Yo conocía a Elísabet [Benavent], pero no sus libros. Durante el 'casting' me leí el primero y luego, cuando aún no sabía si iba a hacer de Carmen o no, recuerdo llegar a Atocha y pensar: si está en la librería el segundo libro es que todo va a ir bien. ¡Y estaba! Me lo compré y no sé si fue el destino, pero me cogieron.

-¿No les preocupaba decepcionar a los millones de lectores de 'Valeria', que ya tendrían una idea muy determinada de los personajes por las novelas?

-Paula Malia: ¡Totalmente! Todo el mundo tiene a Valeria, Lola, Nerea o Carmen en la cabeza. Pero hay tantas ideas diferentes sobre ellas que creo que todas optamos por hacer lo que nosotras, honestamente, creíamos.

-Teresa Riott: Hemos disfrutado tanto y le hemos puesto tanto amor y tanto corazón que eso se va a transmitir y la gente va a hacer enseguida un cambio de chip. Yo creo que si fuera una película, tendrías muy poco tiempo para identificarte con los personajes y cambiar tu imaginario, pero al ser ocho capítulos el público va a tener paciencia.

-Silma López: Es una responsabilidad muy grande porque, por una parte, no quieres defraudar al lector, pero, por otra, quería sentirme libre para imaginar a mi propia Lola. En ese sentido, me tranquilizó muchísimo la labor de Elísabet como consultora creativa del proyecto y eso me ha permitido imaginarme a mi Lola desde cero. Aun así, como dice Teresa, hemos puesto mucho corazón en todo esto y esperamos que guste. Los tiempos del audiovisual son distintos a la literatura, así como las descripciones. En una serie todo está más condensado, aunque esperamos que, al menos, la esencia de los personajes esté.

-¿Hablaron con la autora sobre sus personajes?

-Silma López: Supervisaba más los guiones.

-Paula Malia: Elísabet ha sido la mamá del proyecto. Nos ha arropado, y eso hace que tengas muchas más confianza a la hora de presentar tu trabajo.

-Teresa Riott: Recuerdo el día que nos conocimos. Sentí que tenía una mirada que nos abrazaba, en vez de sentir que nos juzgaba o nos miraba al detalle. Nos introdujo en su mundo de una forma muy amorosa y eso nos ha acompañado en todo el trayecto.

-Mucha gente se puede identificar con los personajes de la serie y de los libros de Valeria por la forma tan sincera de presentarlos, incluso a la hora de abordar el sexo, donde no todo es idílico. ¿Creen que ese es el secreto de su éxito?

-Paula Malia: Hay muchas cosas que funcionan. Yo veo en los personajes de Valeria a mis amigas. Representa a mujeres reales, con problemas reales, al borde de la treintena y que viven en una ciudad cosmopolita. Yo puedo empatizar en muchos momentos con cada uno de los personajes y eso funciona muy bien tanto en los libros como en la serie.

-Teresa Riott: También plasma con bastante humor todo lo que nos pasa día a día. En vez de convertirlo en un drama, que para los personajes lo es y cada uno de nosotros, cuando nos pasa algo, lo maximizamos, de repente al verlo en la pantalla o en los libros le pones un poco de sentido del humor. Ves que a otra persona le está pasando lo mismo que a ti y, de repente, nos hacemos universales.

-Silma López: Los libros han tenido mucho éxito porque Elísabet es una muy buena escritora que ha reflejado a personajes muy distintos entre sí, pero te puedes identificar con un poquito de cada uno.

-La saga 'Valeria' está compuesta de cuatro libros. ¿La idea es rodar cuatro temporadas?

-Teresa Riott: ¡Ojalá!

-Silma López: Ahora estamos supercentradas en la primera temporada. Al final, todas somos actrices prácticamente desconocidas y Valeria es, como se diría, nuestra primera vez. No sabemos nada y si lo supiéramos, no sé si podríamos decirlo.

-Lola, que aparte de devaneos amorosos tiene en la serie un serio conflicto con su madre, cuenta, de hecho, con un libro propio, El diario de Lola...

-Silma López: ¡No estaría mal un 'spin-off'!