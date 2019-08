Una actriz de The Rookie deja la serie por acoso sexual

La actriz Afton Williamson, que interpreta a la oficial de Policía Talia Bishop en la serie The Rookie que ofrece Tele 5, ha destapado un nuevo caso de sexismo en Hollywood. La intérprete ha anunciado que no estará en la segunda temporada de la ficción policiaca protagonizada por Nathan Fillion debido al acoso sexual y al racismo que ha sufrido durante el rodaje.

En su cuenta de Instagram, Williamson habla de «un racismo sistemático, comentarios racialmente cargados, intimidación y acoso sexual», algo que ignoraron los productores cuando ella lo denunció hasta que, durante la fiesta de fin de rodaje, la situación acabó en agresión sexual por parte del jefe del departamento de peluquería y esa persona acabó siendo despedida.

Sin embargo, la actriz también ha denunciado el comportamiento inapropiado de una estrella invitada de la serie, aunque el equipo no ha tomado medidas al respecto. «El acoso sexual que denuncié directamente al showrunner (Alexi Hawley) no fue comunicado a recursos humanos como me habían prometido».

«La única vez que me pidieron que participara en una investigación fue durante una reunión después del anuncio de la segunda temporada. Quedó claro para todos los presentes que el showrunner no había compartido mis informes con ninguno de los productores», explica.

Williamson confiesa que le pidieron que siguiera en la serie durante la segunda temporada, pero ella lo rechazó.