Agoney, sobre 'OT 2017': "Me dio muchas cosas buenas y también me creó muchas inseguridades"

Nueve meses después del final de 'OT 2017', sus concursantes continúan abriéndose un hueco en el mundo de la música y reflexionando sobre lo que ha supuesto para ellos su paso por el programa. Uno de ellos es Agoney, que a finales de agosto se estrenó en la industria musical con su primer single, 'Quizás'. Ahora, el quinto finalista del talent show se ha sincerado, y echando la vista atrás, comprueba que no todo lo que le aportó la Academia fue bueno.

"Lo pasé bastante mal. A veces, fue muy complicado para mí. Soy muy tranquilo y era complicado, pero lo fui superando y pasadas las Navidades me vine muy arriba", reconoce el canario en una entrevista con ABC. "Miriam lo pasó muy mal también en la Academia. Y, por eso, quizá nos unimos y aprendimos muchísimo. Pensábamos en nuestras familias, porque era un encierro y no veías a nadie", añade.

Preguntado sobre qué consejos les daría a los concursantes de la nueva generación, Agoney lo tiene claro: "Que no escuchen muchos consejos". Es aquí donde el cantante comparte el lado negativo del programa: "A mí OT, personalmente, me dio muchas cosas buenas y también me creó muchas inseguridades. Tantos consejos tantas veces 24 horas te cambia todo tu ser y pierdes un poco tu esencia".

"Y entonces te vas y a lo mejor es, a veces, mejor para mantener tu esencia limpia, aunque no le guste a todo el mundo. A mí me la arrancaron", añade Agoney en la entrevista. No obstante, el intérprete reconoce que siente nostalgia y agradece que el equipo del programa haya renovado por completo el decorado: "El 24 horas no lo puedo ver pero las galas sí las veo y, si fuera el mismo plató, sería durísimo".