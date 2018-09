Aitana se abre en canal tras su criticada actuación en 'OT 2018': "No soy perfecta y nunca lo seré"

La actuación de Aitana fue el plato fuerte de la gala 1 de ‘OT 2018’. La segunda clasificada de la anterior edición acudía al talent de La 1 como invitada a presentar su hit ‘Teléfono’, aunque los nervios y la emoción le jugaron una mala pasada y la cantante ha tenido que salir al paso de las críticas en redes.

“Siento no haber podido controlar mi emoción. Os quiero mucho y espero conseguir ser más fuerte poco a poco y poder superarlo... todo”, escribió Aitana en su perfil de Twitter después de recibir varios comentarios negativos por su interpretación.

Hola chicxs, siento no haber podido controlar mi emoción. Os quiero mucho y espero conseguir ser más fuerte poco a poco y poder superarlo... todo. Gracias a todos lo que estáis ahí, estar esta noche en Operación Triunfo ha sido un gran placer. Os quiero familia. — Aitana (@Aitanax) 26 de septiembre de 2018

Al poco tiempo, la joven acababa sincerándose a través de un escrito más extenso: “No sé ocultar mis sentimientos, mi dolor, mi alegría, mi nostalgia, mi pena (…). En un futuro estaré dando conciertitos y siempre habrá un mal día en el que tendré que sonreír”, explicó la ex concursante de ‘OT 2017’ a sus fans, a los que avisó: “Mañana a lo mejor lo borro”.

“Estoy bien. Si dejo de contar mi vida privada es porque no me he acostumbrado todavía a la idea de estar tan expuesta", explicó. “Yo no soy perfecta, pero es que nunca lo seré y nunca he querido serlo", afirmó la joven, que añadía: Hay veces que he querido parar de luchar o he pensado que esto no era para mí, pero ¿sabéis? No voy a dejar de luchar”.

"Estoy aprendiendo y voy a seguir aprendiendo, estoy cometiendo muchos fallos que sé que me harán más fuerte para ser la mejor versión de mi misma”, zanjó.