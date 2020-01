Amazon Prime anuncia todos sus estrenos del año

Amazon Prime Video ha anunciado en los TCAs (Television Critics Association Winter 2020) algunas novedades sobre sus producciones audiovisuales que estarán disponibles durante el 2020 y el 2021.

Nuevas incorporaciones a 'El señor de los anillos'

Amazon Studios ha anunciado el primer grupo de actores regulares que aparecerán en la serie original de Amazon Prime Video basada en las historias de las icónicas novelas de J.R.R. Tolkien, 'El Señor de los Anillos'. Los nuevos miembros del reparto son Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers y Daniel Weyman. La producción comenzará en febrero.

Acuerdo de colaboración con Gael García Bernal y Diego Luna

Amazon Studios ha anunciado un acuerdo de colaboración con los galardonados actores y productores Gael García Bernal ('Mozart in the Jungle') y Diego Luna ('Rogue One: Una historia de Star Wars'), quienes actualmente ejercen como productores ejecutivos en la próxima serie 'Sin Título Cortés' y 'Moctezuma' de Amazon Studios y Amblin Television. Como parte del acuerdo, Bernal y Luna crearán y producirán contenido para Amazon Studios que se estrenará en Amazon Prime Video en más de 200 países y territorios.

Priyanka Chopra Jonas y Richard Madden protagonizarán 'Citadel'

Priyanka Chopra Jonas ('Quantico') y Richard Madden ('Bodyguard') protagonizarán 'Citadel', la multi-serie global de AGBO Studios de los hermanos Russo. Amazon también ha anunciado que la serie contará con versiones conectadas en Italia, India, México y Estados Unidos, país que servirá como la cabecera de este nuevo formato.

Nuevos personajes en 'The Power'

La provocadora serie dirigida por Reed Morano ('El Cuento de la Criada'), 'The Power', contará con nuevos y emergentes talentos como John Leguizamo, Toheeb Jimoh, Ria Zmitrowicz, Halle Bush, Heather Agyepong, Nico Hiraga y Daniela Vega, que se unen al ya anunciado reparto multinacional con Leslie Mann y Aulii Cravalho.

Acuerdo con el director y guionista Steve McQueen

Amazon Studios ha anunciado un acuerdo con el ganador de un premio de la Academia, un BAFTA y un Globo de Oro, el director y guionista Steve McQueen, para crear y producir contenido para Amazon Studios que se estrenará en Amazon Prime Video en más de 200 países y territorios. Su nuevo proyecto televisivo, 'Last Days', ha comenzado su desarrollo y el nuevo drama 'Small Axe' se estrenará en Amazon Prime Video en Estados Unidos este año.

Fecha de estreno de 'Making the cut'

'Making the cut', la serie original de Amazon presentada y producida ejecutivamente por Heidi Klum y Tim Gunn, se estrenará en Amazon Prime Video el 27 de marzo de 2020. La serie de competición de moda global de 10 episodios sigue a 12 diseñadores por Nueva York, París y Tokio mientras compiten para llevar sus marcas al siguiente nivel. Cada semana se estrenarán dos episodios y la final será el 24 de abril de 2020.