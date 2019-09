Amazon Prime Video muestra 'El corazón de Sergio Ramos'

Amazon Prime Video estrena este viernes, 13, en más de 200 países y territorios, la 'docuserie' 'El el corazón de Sergio Ramos', que muestra la vida profesional, personal y familiar del capitán del Real Madrid, en el que se incluyen imágenes inéditas. Así, en los ocho capítulos de media hora de duración de que se compone, se verá a Ramos liderando a sus compañeros de equipo en momentos difíciles, pero también se verá su día a día con su familia y amigos. Y reflejará su legado>, desde sus inicios en Sevilla hasta su liderazgo en la Selección española y en el Real Madrid.

El motivo que llevó a Ramos a aceptar protagonizar el documental, una producción de Love Productions USA con la producción ejecutiva de Richard McKerrow, Kevin Bartel y Lety Quintanar, fue mostrar "un contenido distinto para tener una opinión más amplia" de su figura, según declaró en la presentación del trabajo audiovisudal, que se celebró el martes en el Auditorio del Museo Reina Sofia. Y es que a lo largo de su carrera el jugador ha sido tan admirado como objeto de memes.

SUS PASIONES

"Soy un niño de barrio, de Camas, con mucha ilusión, que he trabajado para conseguir un sueño. Por eso este documental, si sirve de ayuda para cualquier niño que tenga un sueño, ya habrá merecido la pena", confesó el jugador. La cámara ha seguido a Ramos en la intimidad, con su mujer, la presentadora y colaboradora de 'El hormiguero' Pilar Rubio, y sus tres hijos, para mostrar su faceta familiar. Pero también se darán a conocer algunas de sus pasiones, aparte del fútbol, claro está: la música y los caballos.

El futbolista solo lamentó que parte del rodaje se hubiera producido al final de la pasada temporada, cuando el equipo vivió el difícil momento de ser eliminado de la Liga de Campeones en octavos de final. "El documental también habla de que no todo es perfecto, no todo sale bien, y esa es la realidad de las cosas", admitió. Y añadió: "La idea es que seamos socios unos cuantos años porque también me gustaría que mi historia se pudiera contar ganando". Algo que podría producirse, ya que en principio la docuserie tendrá más temporadas, aunque se desconoce cuándo se rodarán más capítulos. "El futuro se verá y dependerá de la aceptación", señaló.