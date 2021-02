Amazon revive 'El internado' más oscuro y terrorífico con 'cameos' nostálgicos

Hace 14 años, unos casi debutantes Blanca Suárez, Ana de Armas, Yon González y Martín Rivas se enfundaron el uniforme de colegiales para entrar a estudiar en 'El internado', la serie de Antena 3 en la que se enfrentaron a misterios, desapariciones, asesinatos y hasta complots nazis. Con siete temporadas en emisión (del 2007 al 2010), la ficción fue su trampolín a la fama y llevó la intriga al 'prime time' televisivo español en una época en la que predominaban las comedias y los dramas familiares. Amazon Prime Video retoma la franquicia con el estreno este viernes 19 de febrero de 'El internado: Las Cumbres', un 'reboot' que parte de la misma premisa (unos alumnos encerrados en un colegio repleno de secretos) pero con personajes y tramas totalmente diferentes.

Creada por parte del equipo de la serie original y con Laura Belloso y Asier Andueza como 'showrunners', este 'revival' llega envuelto de una estética más oscura y con elementos incluso de terror, incorporando fenómenos paranormales. "Queríamos ahondar en el miedo, en elementos que son más propiamente de género", explica Denis Rovira, codirector junto a Jesús Rodrigo y Carles Torrens. Es algo que les permitía el hecho de emitirse en una plataforma y no en la televisión generalista, en la que tenían que contentar a un público más amplio. "En 'El internado' original eran capítulos de 70 minutos y trabajámos con subtramas porque teníamos que llegar a un 'target' más abierto", recuerda Rodrigo. "Ahora son episodios de 50 minutos en los que te centras más en una trama principal, con lo que puedes profundizar", destaca sobre un argumento que arranca con la desaparición de uno de los protagonistas (Manu, Carlos Alcaide) cuando intentaba escaparse del centro.

El colegio también es distinto, aunque vuelve a estar rodeado de un bosque que oculta muchos misterios y que ayuda a caldear el ambiente. "Dotamos al espacio de una personalidad propia diferente y lo ubicamos en un monasterio, con un precipicio, rodeado de montañas, en un lugar inexpugnable y hostil para los chavales, un sitio que tiene un poder sugestivo muy importante y que marca la historia", subraya Laura Belloso, que como Asier Andueza, Sara Belloso y Abraham Sastre ya participó en los guiones de 'El internado. Laguna Negra'. "Quisimos que entroncara con el imaginario de ese lugar al que te mandan cuando te portas mal", añade, aludiendo a una de las diferencias principales con el anterior internado: ahora es un centro que alberga a chicos conflictivos y problemáticos.

Personajes femeninos poderosos

Los rigurosos y bastante cuestionables métodos educativos que usan con los chicos también difieren de lo que se había visto antes. A los que incumplen las estrictas normas los incomunican durante días en unos calabozos a los que denominan neveras y cada mañana les someten a un entrenamiento al aire libre que recuerda a los de los regímenes autoritarios. "Es casi como si estuviéramos en un régimen militar", comenta Asia Ortega, que interpreta a Amaia, la chica que lidera el grupo de estudiantes de Las Cumbres. Ella y Claudia Riera, que interpreta a la enigmática Inés, llevan el peso principal de la trama.

"Queríamos dibujar personajes femeninos poderosos. A día de hoy no puede ser de otra manera", recalca Belloso, que incide en que han pretendido salirse de los estereotipos que explotan la series juveniles y pone como ejemplo a Paul (Albert Salazar), otro de los protagonistas. "No es el típico guapo que trae a las chicas de calle, sino que es más complejo, un joven que mira el mundo de reojo", afirma. La nueva serie es también más atrevida con las escenas de sexo, porque aunque los chicos estén encerrados y se enfrenten a fenómenos paranormales, siguen teniendo las hormonas revolucionadas.

Blanca Suárez y Yon González

Entre los alumnos de Las Cumbres hay jóvenes actores como Daniel Arias (el hijo de Imanol Arias), Daniela Rubio ('La caza. Monteperdido'), Paula del Río ('El desconocido'), Gonzalo Díez ('7 días'), Sara Balerdi ('La línea invisible') y Francisca Aronsson ('Hotel Paraíso'), y en el cuerpo docente están Natalia Dicenta como la implacable directora; Ramiro Blas, el mandamás del centro; Alberto Amarilla, el profesor de Latín, un monje del convento colindante; Mina El Hammani (que pasa de estudiante de 'Élite' a profesora), y Joel Bosqued, con un misterio que le une a una de las alumnas y a una banda sonora que cobra gran protagonismo en la trama.

Aunque para ver este 'El internado. Las Cumbres' no hace falta tener muchos datos de su predecesora, sus creadores han salpicado los ocho episodios de esta primera temporada de algunos guiños al pasado. No falta ni un 'cameo' de Blanca Suárez y Yon González en el primer capítulo (también hay otro de Dulceida). "Teníamos claro que no queríamos perder a aquellos que fueron fans y que la nostalgia iba a ser un elemento con el que queríamos jugar. Por eso esta nueva historia está llena de homenajes y pequeños regalos para los que nos fueron fieles", reconoce Belloso.