Ana Duato: "Para Merche era importante sentirse admirada por otro hombre"

Antonio y Mercedes, los protagonistas de 'Cuéntame cómo pasó', han pasado por muchos baches en sus 20 temporadas en TVE-1. Pero ni siquiera la infidelidad del personaje interpretado por Imanol Arias hace unos años había distanciado tanto al matrimonio como ahora, que ha firmado los papeles del divorcio tras la crisis que sufrió la matriarca, que no se sentía respaldada por su marido. "Merche ha sido muy valiente buscándose a sí misma", justifica Ana Duato, la actriz que le da vida.

Por primera vez, estamos viendo a Merche volar sola.

Siempre ha vivido en función de otros y ahora es muy valiente buscando su camino y a sí misma, aunque eso conlleva muchas contradicciones.

En la anterior tanda de episodios no paró de repetir a su marido: "Estoy cansada de ir detrás de ti"; "Estoy cansada de intentar ser la mujer perfecta".

Mercedes estaba cansada de muchas cosas y tenía que romper con ellas. Digo que es valiente porque salta al vacío haciendo daño a mucha gente que para ella es su prioridad. Por eso vive con gran contradicción ese paso de tomarse en serio y anteponer sus intereses a los de su marido, pero era ahora o nunca.

Y por si fuera poco con la crisis personal, se cruza en su camino otro hombre, Max (Ramon Madaula), que le plantea iniciar otra relación.

Para Merche era importante que Antonio la mirase de igual a igual, pero también sentirse querida y admirada por otro hombre.

Su personaje está siendo la gran protagonista de estos capítulos. ¿Cree que la serie se lo debía?

Más que debérselo, había que darle un reconocimiento a las mujeres. Y nosotros tenemos la suerte y la oportunidad de contar cosas que todavía hoy en día siguen siendo debate, como la conciliación y la lucha por la igualdad.

Los Alcántara ya estuvieron a punto de separarse con la infidelidad de Antonio, y hubo un debate nacional sobre si tenían que divorciarse o no. ¿Está preparada para lo que se avecina ahora?

Va a haber mucho debate. De hecho... ya lo ha habido en el equipo! Y no solo salen temas personales del personaje, sino temas de igualdad y cosas muy actuales. Porque Cuéntame tiene la capacidad de traducir nuestro pasado a cosas que vivimos en el presente.

¿Merche iría hoy a las manifestaciones feministas?

Estoy segura de que estaría ahí luchando por la igualdad. Ten en cuenta que emprende su taller de costura con mujeres víctimas del maltrato, así que está muy implicada con ese mundo. Mi Merche es una crack.

Dice "mi Merche". ¿Su familia la identifica tanto con ella como lo hace usted?

Mis hijos me identifican con ella cuando me enfado, se ve que pongo un tono de voz muy de Merche. Inevitablemente, ella tiene mucho de mí y yo de ella. Aunque Mercedes está hecha de los sueños de muchas mujeres que, a lo mejor, no han podido cumplirlos, y de muchas frustraciones. Yo intento empatizar con ese arco tan grande de mujeres de edades y formas de pensar diferentes de las que está hecha, pero hay algo que nos une: la fuerza de sacar adelante a la familia.

¿Es capaz de dejar al personaje cuando sale del plató?

En otra época de mi vida, probablemente te hubiera dicho que dejo al personaje, pero ahora me impregno de él porque todo el día me estoy inspirando en situaciones que vivo y emociones que percibo. Rodamos en bloques de seis meses que impregnan mi vida. Una de las claves del éxito de 'Cuéntame' es que hay mucha verdad y el espectador lo percibe, pero para eso hay que estar muy conectado con la historia que están contando. Trabajo mucho de noche. No digo que sueñe con Merche, pero los momentos en los que conecto mucho con ella es por la noche.

Hablando de familia... Su hijo, Miguel Bernardeau, ha seguido sus pasos y está triunfando con la serie de Netflix 'Élite'.

Estoy orgullosísima! Pero sobre todo estoy orgullosa por el compromiso que tiene con el trabajo y el respeto que muestra hacia esta profesión. Miguel lo ha vivido con nosotros desde niño y sabe que, cuando más éxito tienes, mayor compromiso y mayor reto tienes por delante.

Dentro de nada, no dirán que es el hijo de Ana Duato, sino que usted es la madre de Miguel Bernardeau.

Ya me pasa! Para muchos jóvenes, que están más al día de 'Élite', soy la madre de Miguel. Pero, para una madre, no hay un mayor orgullo que ese.

¿No es contraproducente para su carrera interpretar durante tantos años al mismo personaje?

Pero también es único para una actriz encontrar un personaje que, durante 18 años, ha ido cambiando, que ha crecido, que ha luchado, que ha amado... Cómo te vas a cansar de un personaje que ha evolucionado tanto! Es como uno mismo, que no te cansas de tu vida. Puedes pasar por épocas buenas, por otras malas, y eso es un poco la vida de Mercedes. Para mí, este personaje ha sido sin duda el gran regalo profesional de mi vida.