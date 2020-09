Ana Pastor: "En esta España tan polarizada, 'El objetivo' busca puntos en común"

Con la pandemia del coronavirus causando estragos desde hace meses, los españoles nos hemos acostumbrado a incorporar las cifras a nuestra vida, con los casos diarios de infectados, muertos y hospitalizados, y a los bulos sobre el covid-19. 'El objetivo', el programa de Ana Pastor que ha hecho de los datos y el 'fact-ckecking' su seña de identidad, regresa este domingo 27 de septiembre a La Sexta (21.20 horas) potenciando su apuesta por interpretar y darle un sentido a los fríos números. Y lo hace con la entrevista a una de las máximas autoridades al frente de la lucha contra la pandemia en el país: el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

En un formato inspirado en los programas anglosajones de las cadenas Sky News y BBC, Pastor entrevistará a Illa en directo, mientras este también responde a las preguntas de un grupo de representantes de la sociedad española "de los sectores más afectados por la pandemia", destaca la periodista: enfermeros, médicos, educadores, del mundo de la cultura, del transporte, de la limpieza, del comercio, de la hostería y gente mayor.

Una de las novedades de la temporada es una nueva zona del plató de 30 metros cuadrados de pantallas, destinadas a visualizar y propiciar el análisis de las cifras de la pandemia. "Si desde que nacimos en el 2013 somos un programa centrado en los datos, hemos decidido dar un salto más con este espacio, ahora que todos observamos los números con preocupación y se necesita darles una explicación y ver en qué punto estamos", justifica Pastor.

SUS FAMOSOS 'ZASCAS'

También estrenan una nueva sección, 'Tenemos que hablar', en la que dos personas del ámbito político, social, cultural o el poder económico se sientan a dialogar. "En esta España tan polarizada, en la que es tan difícil apreciar algo bueno de una persona que ideológicamente piense diferente, en 'El objetivo' vamos a hacer una apuesta por buscar puntos en común y coincidencias", explica la periodista, que reconoce que después de cada entrevista siempre tiene la sensación de que le ha faltado "rematar bien". "Es que tengo poco tiempo, muchas preguntas y exijo claridad en las respuestas y, cuando no se produce, llegan las repreguntas y a lo mejor me como otros temas", se justifica.

Pastor es conocida, de hecho, por algunos de sus 'zascas' a los políticos, aunque a ella esa palabra le parece "muy agresiva". "Además, el foco no hay que ponerlo en quién hace la pregunta dura o el 'zasca', sino si en el político se sabe defender", recalca. "En otros lugares del mundo se practica mucho lo de recordar una incoherencia, subrayar un error o insistir en una respuesta. Yo siempre me he planteado las entrevistas de la misma manera y, para bien o para mal, es que es que en la vida soy como en la tele", insiste.

Como otros años, el programa seguirá incidiendo en desmontar bulos, sobre todo ahora que "se ha detectado un crecimiento". Su nuevo aliado en esta lucha será el Españolisto, un trabajo de grafismo que dará consejos 'antifakes' para evitar que cada semanas nos cuelen noticias falsas. "La mayoría de la gente las difunde sin mala intención, pero provoca que ese bulo se expanda más", afirma.