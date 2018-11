Andrés Iniesta se desnuda con Jesús Calleja: "He pasado momentos difíciles"

'Planeta Calleja' regresó anoche a Cuatro con un invitado de excepción: Andrés Iniesta. Jesús Calleja viajó hasta Japón para que el futbolista le mostrara cómo es su nueva vida en el país nipón tras convertirse en uno de los fichajes estrella del Vissel Kobe. Una de las paradas fueron las fuentes termales de Arima Onsen, donde el protagonista del programa se desnudó en todos los sentidos.

"No podéis verlo pero estamos en pelotas", aseguraba Calleja mientras se despojaba de la toalla que le cubría sus partes más íntimas. "¿No se verán reflejos no?", preguntaba entre risas Iniesta mientras seguía los pasos del presentador. Una vez relajado, el deportista reconoció que actualmente siente menos presión que cuando jugaba en el Barça: "La responsabilidad y el ansia lo sigues teniendo, pero la exigencia y la autoexigencia es diferente".

"Vienes y todo el mundo está pendiente de ti, pero se vive de forma distinta. Todo lo que rodea al fútbol de élite es brutal", explicaba Iniesta. Por otro lado, recordaba que ha vivido con esa presión desde que tenía 12 años, cuando comenzó a formar parte del club blaugrana: "Siempre he vivido con el hecho de ganar, de hacerlo bien, porque al final estás en uno de los mejores equipos del mundo".

INIESTA: "LA DEPRESIÓN ME DEJÓ MUY TOCADO"

"Me incomoda vivir una situación más negativa de lo esperado", reconocía frente a Calleja el futbolista, que hace unos años atravesó momentos muy delicados: "He pasado momentos difíciles. Tuve una etapa bastante chunga, en 2009 y 2010". "No sé cuál fue la razón, pero entré en una depresión que me dejó muy tocado. Tuve ayuda psicológica, me sentía vacío. El Mundial, más allá del gol, me dio la vida", recordaba Iniesta en la entrevista que fue seguida por un 8% y 1,5 millones de espectadores.