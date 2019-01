«Ante las mentiras y los bulos, verificación y datos»

La periodista Ana Pastor vuelve a lo grande con el estreno de una segunda temporada de ¿Dónde estabas entonces?, en directo desde un teatro y con Zapatero y los Javis entre los invitados.

–¿Preparada para hacer ‘un Letterman’, como dice usted?

–David Letterman es la inspiración. Ya me gustaría tener su talento y experiencia. La Sexta es muy de directos y pensamos arrancar en directo en un teatro para hablar de los 90.

–Con 800 personas de público y un cartel variopinto.

–Sí. Tenemos el aforo completo de invitados en la sala roja de los Teatros del Canal. Y sentaremos juntos a Javier Calvo y Javier Ambrossi, los Javis, con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. También el exseleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, con la jugadora de baloncesto Amaya Valdemoro y la campeona del mundo de halterofilia Lydia Valentín. Y tendremos a la cantante Rozalén, a María Galiana, la actriz de la serie Cuéntame, a Íñigo Errejón, a Boris Izaguirre, al youtuber Jaime Altozano y alguna sorpresa más que me reservo.

–Imagino que los Javis y Zapatero hablarán del matrimonio homosexual.

–Seguro que sale en la conversación. Ellos han hecho una apología maravillosa de la normalidad de una pareja gay. Y hay que recordar que si desde 2005 tenemos en España el matrimonio entre parejas del mismo sexo fue gracias a Zapatero. Aquella fue una decisión política que hay que reconocer y si alguien la pone en cuestión hoy es que volvemos muy para atrás, más atrás de los 90 desde luego.

–Boris estaba en los 90 en Crónicas marcianas con Javier Sardà. Y él contaba que un espacio como aquél, tan crítico con el Gobierno y con aquel humor tan corrosivo no tendría hoy espacio en la televisión.

–Con Sardà hemos grabado una entrevista sobre cómo se gestó Crónicas que emitiremos más adelante. Uno de los momentos que yo tengo guardado en mi memoria es cuando siendo ministro Federico Trillo le lanzó un euro a una periodista de La Sexta para despreciarla por una pregunta. Y esa noche Sardà empezó con la imagen del euro dedicándole el programa a Trillo y haciendo un guiño a la profesión. Durante un tiempo, Crónicas libró una batalla política importante. También nosotros vamos a preguntarles a nuestros invitados por las series que veían: Médico de familia, Farmacia de guardia… por la música... van a ser unos jueves para recordar o para conocer.

–Mucha gente joven no ha vivido, por ejemplo, el terrorismo de ETA.

–Y por lo tanto no ponen en valor lo que ha significado el final de la banda. Una de las cosas que recordamos en el espacio es en qué hemos cambiado a mejor y esa es sin duda otra de ellas. El país plantó cara al miedo y al terrorismo y ganó la batalla.

–¿En qué cree que hemos ido para atrás?

–En los límites del humor. En los 90 se hacía cine, música y humor más mordiente y no generaba la controversia que genera ahora, como el caso de Dani Mateo y la bandera que acaba llegando a los juzgados. Pero a mí me parece que hay que subrayar que España es un país increíble y que lo siga siendo depende de nosotros.

–¿Y dónde estaba Ana Pastor en los 90?

–Pues yo nací en el 77 así que estaba acabando el colegio y en el bachillerato. Estudiando y haciéndome un poco a la vida.

–¿Por qué olvidamos tan fácilmente los cambios políticos?

–Pues es nuestra obligación contextualizar las cosas como periodistas. Y seguir siendo críticos. Ante las mentiras y los bulos, verificación y datos. Y tirar de hemeroteca porque los políticos tienen derecho a cambiar su criterio, pero tienen que explicarlo.

–¿Desde que montó una ‘startup’ ve el periodismo desde otro enfoque?

–No, no lo veo diferente. Sí tengo la responsabilidad, y eso sí que es nuevo, de tener más de 50 personas contratadas, pero dar trabajo a la gente es lo que quería hacer y por eso me metí en este lío. Tenemos proyectos sobre la mesa, Y estamos haciendo algo que a mí me interesa que es la innovación digital centrada sobre todo en las fake news.