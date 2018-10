Antena 3 detalla la mecánica de 'La voz', muestra su plató y confirma que habrá copresentador

Antena 3 ha encendido este miércoles las luces del plató de 'La voz' en el que se desarrollarán las audiciones a ciegas. Las grabaciones arrancarán en las próximas semanas y estarán listas para su emisión en el mes de enero, fecha de estreno prevista, según ha confirmado la cadena durante la presentación del formato ante los medios. Además, también ha anunciado que Eva González estará acompañada por un copresentador cuya identidad se conocerá muy pronto.

Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de Antena 3, ha destacado que 'La voz' llegará con aires renovados tras su paso por Mediaset: "Tendrá un plató espectacular y al jurado más top de la televisión actual". "Además, es el único talent en el que la música y la voz es en directo durante todas sus fases", ha subrayado Ferreiro, que ha estado acompañada por los cuatro coaches -Paulina Rubio, Pablo López, Luis Fonsi, Antonio Orozco- y por Eva González.

La presentadora ha reconocido que, a pesar de sentirse nerviosa, está muy ilusionada ante este nuevo reto televisivo: "Nadie se imagina lo que he sentido al pisar este plató por primera vez". "Lo bonito de 'La voz' es la implicación personal y profesional que tienen los coaches con los talent shows. Dan toda su sabiduría como los artistas consagrados que son", ha añadido.

"Lo bonito de #LaVozAntena3 es la implicación que los artistas tienen con los talents. Intentan darle toda la sabiduría que tienen como artistas consagrados". ¡Así es, @evagonzalezf! 😁 Un aprendizaje de lujo pic.twitter.com/oWRjH4Br3W — La Voz Antena 3 (@LaVozAntena3) 31 de octubre de 2018

14 GALAS Y NOVEDADES EN LA MECÁNICA

'La voz' no llega a Antena 3 renovando solo su plató y su identidad visual, sino también su mecánica. Aunque el programa mantendrá la esencia del formato original, los coaches tendrán a su disposición el llamado "botón de bloqueo" con el que podrán impedir que uno de sus compañeros reclute a uno de los concursantes para su equipo. "El juez bloqueado no lo sabrá hasta que intente pulsar el botón, ya que su silla no girará", ha detallado Ferreiro.

La cadena ha desvelado además el número de galas de las que se compondrá la que será la sexta edición de 'La voz' en nuestro país. Las audiciones a ciegas se emitirán a principios de 2019 con un total de seis entregas. Cuatro programas corresponderán a las batallas, que darán comienzo cuando los coaches consigan sus respectivos equipos. Por último, habrá cuatro galas en directo en las que se incluyen la semifinal y la final.

Desde @antena3com se potenciará que los concursantes puedan tener una carrera musical después de #LaVozAntena3 pic.twitter.com/xKHZ5k9yJ6 — La Voz Antena 3 (@LaVozAntena3) 31 de octubre de 2018

UN EQUIPO DE COACHES INTERNACIONAL

Los cuatro coaches también han utilizado su turno de palabra para compartir sus impresiones ante el inminente arranque de las grabaciones. "Me encanta este proyecto, descubrir una joya musical en España es mucha responsabilidad y lo haremos con el corazón en la mano", ha declarado Paulina Rubio, que ha añadido que lo importante es que los concursantes no pierdan su identidad.

Otro de los grandes fichajes internacionales de la edición, Luis Fonsi, ha confesado tener nervios y muchas ganas de que empiece el espectáculo: "Esto es un nuevo comienzo y lo hago con gente que admiro muchísimo". "Quiero escuchar la música con todo menos con el oído, la energía está más fuerte que nunca", ha asegurado por su parte Pablo López, convencido de que van a ocurrir "cosas fantásticas".

"Tienes que ser capaz de imaginar sin ver nada y elegir con un poco de intuición. Ocurre algo indescriptible porque se da una conexión inexplicable entre nosotros y la persona que está en el escenario", ha aportado Antonio Orozco en referencia al programa, que este año implicará en gran medida a los espectadores.