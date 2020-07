Antena 3 recurre a la ficción turca para el 'prime time'

Coronavirus aparte, parece que la ficción turca sigue en buena forma. Antena 3 estrena este martes 7 de julio, en 'prime time' (22.45 horas), 'Mujer', serie de éxito internacional que se suma a la fiebre por las telenovelas 'made in' Turquía: el año pasado, era el segundo país del mundo que exportaba más material audiovisual, solo por detrás de EEUU. En el 2018, el valor de estas exportaciones llegó a los 350 millones de dólares.

Emitida en más de 65 países (desde EEUU a Argentina, México o Brasil), 'Mujer' está basada en la producción japonesa 'Woman: my life for my children', y se centra en la historia de superación, amor, solidaridad y secretos de una joven viuda. La ficción fue lo más visto del día durante todas sus emisiones en su país de origen, además de la serie de mayor éxito de su canal durante el 2018.

La historia comienza con la lucha de Bahar (Özge Özpirinçci), una joven viuda con dos hijos que vive en un barrio muy pobre. Abandonada por su madre cuando era niña, y tras la muerte accidental de su marido, Sarp (Caner Cindoruk), tiene que sacar adelante sola a su hija de 7 años, Nisan (Kübra Süzgün), y a Doruk (Ali Semi Sefil), de 4. Y en esta tarea le ayudan su joven vecina Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), una mujer de mala reputación pero de gran corazón, y amigas y compañeras de trabajo como Yeliz (Ayça Erturan), separada de su marido y encargada de criar a sus hijos sola.

Reencuentro con su madre

Tras 20 años sin tener relación con su madre y sumida en una situación económica asfixiante, a la protagonista no le queda otra salida que volver a contactar con su madre Hatice (Bennu Yıldırımlar), a la que culpa de abandono. Bahar tendrá que hacer frente a los fantasmas del pasado y a su hermana, Sirin (Seray Kaya), una joven sin escrúpulos a la que no conocía y quien mantenía un vínculo muy especial con su difunto marido.