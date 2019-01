Apple ficha a Sofia Coppola y Bill Murray

Sofia Coppola y Bill Murray volverán a trabajar juntos en la película 'On the Rocks', producción que marcará el debut de Apple en el mundo del cine. La directora y el veterano actor, que triunfaron en la gran pantalla con la cinta 'Lost in Translation' (2003), contarán con la actriz Rashida Jones en el papel de una joven madre que se encuentra en Nueva York con su padre, un hombre seductor con un estilo de vida desenfrenado.

'On the Rocks' es el primer proyecto en coproducción que pone en marcha Apple con A24, tras el acuerdo que firmaron ambas compañías el pasado noviembre para desarrollar películas. Este movimiento encaja con la reciente estrategia del gigante de la manzana de entrar en el terreno del entretenimiento audiovisual y, especialmente, en el mundo de las series de televisión y las plataformas de 'streaming'

El estudio A24 está detrás de producciones como 'The Witch' (2015), 'Moonlight' (2016) y 'Lady Bird' (2107), y ya trabajó anteriormente con Coppola en 'The Bling Ring'. Roman Coppola, hermano de la directora, se encargará de la dirección ejecutiva del filme junto a Mitch Glazer, quien participó junto a Sofia en el guión de 'A Very Murray Christmas' (2015), un especial navideño de la plataforma digital Netflix.

'Lost in Translation' fue la aclamada y melancólica película 'indie' que le sirvió la hija de Francis Ford Coppola (realizador de la trilogía "El padrino") para ganar un Oscar al mejor guión original, y una nominación a mejor actor para Murray. El largometraje catapultó también la carrera de una joven Scarlett Johansson, quien protagonizó el filme con la ciudad de Tokio como escenario.

Apple ha adquirido documentales como 'The Elephant Queen' y 'Wolfwakers' para su plataforma de 'streaming', pero también está preparando producciones como 'Swagger', un drama basado en la vida del jugador de la NBA Kevin Durant; 'Amazing Stories', una reedición de la serie de los 80 de Steven Spielberg, y un 'thriller' psicológico bajo la dirección de M. Night Shyamalan.

Además, la compaía de Cupertino ha fichado a estrellas como Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Damien Chazelle, Steven Spielberg, J.J. Abrams, Chris Evans y Oprah Winfrey para diferentes proyectos.