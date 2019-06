'Así nos ven': alegato contra la injusticia

No son testigos. Son sospechosos. Esta frase, pronunciada a los quince minutos del primer episodio de 'Así nos ven' por la fiscal Linda Fairstein, convierte la vida de los cinco adolescentes protagonistas en una auténtica pesadilla. Escrita y realizada por Ava DuVernay, directora del filme 'Selma', y con producción para Netflix de Oprah Winfrey y Robert De Niro, Así nos ven es una miniserie de cuatro capítulos que reconstruye los hechos reales que llevaron a cuatro jóvenes negros y un muchacho hispano a ser juzgados y condenados por unos hechos que no cometieron, golpear brutalmente y violar a una mujer blanca.

'Sucedió la noche del 19 de abril de 1989. Decenas de adolescentes de Harlem se dirigen a Central Park. Son momentos de agitación y la toman con algunos blancos que pasean o van en bicicleta por el parque. La policía detiene a varios. Al mismo tiempo, se produce el salvaje ataque a una corredora, Patricia Meili. La fiscal Fairstein, años después convertida en escritora de novelas criminales de éxito, presiona a los agentes de policía para que obtengan una confesión. Y como dice uno de los policías, nosotros hicimos nuestro trabajo.

La serie tiene en su primer episodio la tonalidad del cine policíaco de denuncia de los 70 mezclado con el arrebato del Spike Lee de finales de los 80: se escucha en la escena en Central Park la canción de Public Enemy 'Fight the power', emblema de su filme 'Haz lo que debas'.

DuVernay se explaya en mostrar hasta dónde puede llegar la manipulación policial: enfrentar a los arrestados entre ellos, decir que uno ha dicho que el violador es el otro, someterles a duros interrogatorios sin presencia de sus padres (todos son menores), dejarlos sin comer durante dos días y obligarles a que confiesen frente a una cámara de vídeo algo que no han hecho. Si hoy ven la serie alguno de aquellos agentes, o la exitosa escritora y fiscal que no paró hasta llevarlos al estrado, o la fiscal que ganó el caso (encarnada por Vera Farniga), no les hará ninguna gracia revisarse a sí mismos.

Pese a una música altisonante y, sobre todo, innecesaria (con la excepción de la curiosa utilización que se hace del clásico 'Moon river' de Henry Mancini, cantado por un preso y en espléndida lectura de Frank Ocean), 'Así nos ven' es un trabajo sólido y contundente, bien perfilado, interpretado y estructurado: el primer episodio presenta los hechos, el segundo desarrolla el juicio, el tercero explica la difícil integración al salir de la cárcel y el cuarto focaliza su atención en los días pasados entre rejas de uno de los jóvenes.

Causa pavor ver, al inicio del segundo episodio, al Donald Trump de entonces pidiendo en la televisión la pena capital para los encausados. No te preocupes, ya se le acabará su momento de gloria, dice la amiga de la madre de uno de los chicos. Hoy también recordará aquella frase con un escalofrío visto lo visto en la actual Casa Blanca.