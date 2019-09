Baile de presentadores en La Sexta

Finalizado agosto, comienza un nuevo curso en programas de La Sexta como 'El intermedio', 'Zapeando' y 'La Sexta Noche', que este año presentan como novedad que algunas de sus piezas clave aparecen intercambiadas. Gonzo ha abandonado 'El intermedio' para hacerse cargo de la nueva temporada de 'Salvados' (aún sin fecha de estreno), en sustitución de Jordi Évole, y será Andrea Ropero, hasta ahora copresentadora de 'La Sexta Noche', quien desempeñará su papel.

Dani Mateo, por su parte, hará doblete: en las sobremesas presentará 'Zapeando', que hasta ahora capitaneaba Frank Blanco, y por las noches seguirá con Wyoming. Ropero y Mateo debutan el lunes, 2 en sus nuevos puestos.

Este baile de presentadores empezó con la inesperada decisión de Jordi Évole de dejar 'Salvados' (que hizo pública en mayo, en 'El hormiguero') para dedicarse a un nuevo proyecto. Évole quería buscarle otro padre a su criatura y pensó que nadie mejor para desempeñar ese papel que Gonzo, el reportero de 'El intermedio', que había mostrado su solvencia en ese espacio. El gallego no pudo decir que no a tal encargo, lo que supuso que tuviera que dejar su puesto vacante en el programa de Wyoming.

La pelota pasó entonces a 'El intermedio', que no podía prescindir de la figura de un periodista que hiciera esas entrevistas y reportajes incisivos y necesarios que bordaba Gonzo, por lo que otearon el horizonte y pensaron que a Andrea Ropero, que venía mostrando su buen hacer desde hacía casi siete años en 'La Sexta Noche' con Iñaki López, le podría venir bien un cambio.

Y la periodista aceptó: Era una llamada que no esperaba. Pero formar parte de ese equipo es un privilegio. Es una aventura en la que que me sumerjo al 100, ha declarado a este diario. Tanto, que la semana pasada ya se cogió las maletas y se fue a Lampedusa. Empiezo fuerte, pero es un asunto necesario. Quiero mostrar cómo viven allí la presión migratoria. Y, sobre todo, entrevistar a los inmigrantes, explicaba. Su reportaje se verá este lunes en su debut. Se incorpora también al equipo la monologuista Sandra Escudero, excolaboradora de 'Zapeando', que hablará con humor de temas que nos afectan.

EL DOBLETE DE MATEO

Asimismo, la marcha de Frank Blanco, al frente de 'Zapeando' desde el primer día (hace de ello seis años y 1.442 programas), motivó el fichaje de 'la mano izquierda' de Wyoming para sustituirle. Con lo que, desde este lunes, Mateo se repartirá entre ambos programas.

Esa tarde se pondrá al frente de su nuevo equipo, formado por Anna Simón, Quique Peinado, Cristina Pedroche, Miki Nadal y Lorena Castell. No estará ya Chenoa, que se quiere centrar en otro proyecto del que aún no puede adelantar nada. Ni Ana Morgade, que este año no colaborará con el espacio de humor.

Asimismo, la reina de las Campanadas (y las transparencias) de Antena 3, se estrena esta temporada como colaboradora de 'El hormiguero' (A-3 TV). En la sección que tendrá en el espacio de Pablo Motos, 'Cristina, Pedroche y acción', demostrará el poder de las bandas sonoras en las películas. Para ello interpretará escenas míticas del cine, solo que la música correrá a cargo de un flautista bastante malo.